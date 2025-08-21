2p
Közélet Orosz-ukrán konfliktus Sulyok Tamás

Különös ok miatt módosíthatta bejegyzését Sulyok Tamás a munkácsi támadással kapcsolatban

mfor.hu

Miért törölte ki az „orosz” szót utólag a bejegyzéséből a köztársasági elnök?

Sulyok Tamás hivatalos Facebook-oldalán csütörtök reggel 8 óra 35 perckor jelent meg bejegyzés a szerda éjjel egy Munkácson működő amerikai, elektronikai termékeket gyártó üzemet ért orosz támadással kapcsolatban, amelyben 15 ember megsérült, köztük ketten súlyosan.

Akkor a köztársasági elnök azt írta, hogy mély együttérzését fejezi ki „a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek”. Egyúttal „mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést” kívánt nekik, és arról is írt, hogy „az orosz-ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke.”

Mintegy egy órával később azonban módosította a bejegyzését: kitörölte az orosz szót, és már csak rakétatámadásról írt. Jelenleg is ez a verzió olvasható a közösségi oldalán.        

„A változtatásra azért került sor, mert az államfő hivatala részletes megerősítést a támadás körülményeiről még nem kapott, de Sulyok Tamás fontosnak tartotta, hogy az elsők között fejezze ki mély együttérzését”, értesült az Index.

Mindez azért furcsa magyarázat – tesszük hozzá –, mert aligha férhet kétség hozzá, hogy a támadást Oroszország hajtotta végre. Hétfő délelőtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részletesen írt a történtekről közösségi oldalán, és egyértelműen orosz rakétatámadásról beszélt.

Sulyok Tamás törlését többek között a Tisza Párt, a DK és a Momentum is élesen kritizálta.

 

