Külpolitikai szakértő: „Orbán Anita nagyon jó választás”

„Gratulálok! Orbán Anita nagyon jó és megnyugtató választás”, írta Szent-Iványi István Facebook oldalán arra reagálva, hogy Orbán Anita lett a Tisza Párt új külügyi vezetője.

Mint fogalmazott, jól ismeri őt, munkatársak voltak a Demokrácia Központban és később a Külügyminisztériumban is.

„Okos, felkészült, dinamikus, rátermett diplomata. Olyan külpolitikai szemléletet képvisel, amire Magyarországnak ma nagy szüksége van és ami eddig nem volt markánsan jelen a Tisza Párt megnyilatkozásaiban sem. Remélem, hogy lesz elég mozgástere és autonómiája ennek képviseletére” – állítja a külpolitikai szakértő.

Úgy véli, rá vár a feladat, hogy „a moszkovita Szijjártó Péter után lemossa a szégyent a magyar külpolitikáról és helyreállítsa Magyarország tekintélyét a szabad és demokratikus nemzetek körében”.

A külgazdasági és külügyminiszter reakciója Orbán Anita kinevezésére már korántsem volt ennyire pozitív:

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke pedig egyenesen azt írta az X-en, hogy „újabb globalista 'topmenedzsert' húzott elő a színpadi függöny mögül a Tisza Párt”.

Orbán Anitát Magyar Péter így mutatta be: