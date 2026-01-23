2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Magyar Péter Oktatás Tisza Párt

Külügyi és oktatási vezető is előléphet a Tisza Pártból

mfor.hu

Magyar Péter azt írta, szombaton bemutatja a Tisza Párt a külügyi területekért felelős szakértőjét, napokkal ezután pedig a párt oktatásügyi szakértője következhet. Arról is kiszivárogtak információk, hogyan épül fel a kampányuk.

Külügyi területért felelős vezetőt mutat be a Tisza Párt szombaton – írja közösségi oldalán a párt elnöke, Magyar Péter.

Eközben a 444 elérte a párt központi kampánycsapatát, akik szerint a Tisza négy szakaszra osztotta a választási kampányát. Az első időszak február 21-ig tart, addig a legfontosabb feladatnak a kopogtatást tartják, illetve január végén bemutatják a részletes kormányprogramot is. Az Mfor korábban már összeállította, mire számíthat Magyarország egy esetleges kormányváltás után.

A Tisza forrásai többes számban beszéltek arról, hogy újabb szakértőket mutathatnak be a részletes kormányprogram előtt. A külügyi vezető mellett az oktatási szakértő bejelentése is várható a következő napokban. 

Február 21-e után kezdődik az aláírásgyűjtés, ahol túlteljesítésre készül a párt: a szükséges 500 helyett 15 ezer aláírást szeretnének gyűjteni az egyéni jelöltjeiknek. A képviselő-jelöltek március 15. után szállnak be a kopogtatásba, illetve utcafórumokat is tartanak: az utolsó hetekben kell a legtöbbet szerepelniük. A kampánystáb szerint az utolsó 72 óra kulcsfontosságú lesz a mozgósítás szempontjából. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Dagad a gázmaffia-ügy

Dagad a gázmaffia-ügy

Több gyanúsított, és az előzetesben lévők letartóztatásának meghosszabbítását is kérte az ügyészség.

Itt van, mit lehet tudni a rezsistopról – ez volt a Kormányinfó percről percre

A megszokott időben érkezik a Kormányinfó.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter lesz a befutó? – Megjöttek a friss adatok

Orbán Viktor vagy Magyar Péter lesz a befutó? – Megjöttek a friss adatok

Az év elején viszonylag keveset változtak a pártpreferenciák. A Tisza támogatottsága a teljes népesség körében változatlan, a Fidesz-KDNP támogatottsága 1 százalékponttal nőtt. 33-28 az állás a Tisza javára, a különbség 5 százalékpont. A pártválasztók körében a Tisza továbbra is 46 százalékon áll, a Fidesz-KDNP támogatottsága egy százalékponttal nőtt, 38 százalékra. A Tisza előnye 8 százalékpont – írja friss elemzésében a Republikon Intézet.

Medián: az emberek jobban félnek, hogy kilépünk az EU-ból, mint a háborútól

Nem véletlen, milyen korcsoportokra hajtanak a pártok. 

Így reagált Magyar Péter a januári rezsistopra

A Tisza Párt elnöke nincs elájulva a januári rezsistoptól, amit Orbán Viktor pár órája jelentette be.

Nagyon jó hírt közölt a BKV

Újabb jelentős bérfejlesztésről állapodott meg a BKV vezetése a szakszervezetek képviselőivel: 2026-ban összesen 9,2 százalékkal emelkednek a bérek a társaságnál. Ennek keretében egységesen 8 százalékkal nő az alapbér, míg a fennmaradó rész a juttatási elemek emelését szolgálja. A folyamatos növelés eredményeként 2025 óta összesen 19 százalékkal nőttek a bérek a BKV-nál, ez megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. 2022-től átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a bérek a közlekedési társaságnál.

Mire készülnek Orbán Viktorék? Jön a Kormányinfó, ezt jelenthetik be

Mire készülnek Orbán Viktorék? Jön a Kormányinfó, ezt jelenthetik be

Csütörtökön délelőttre hívták össze a sajtót.

Kiderült, ki veszi át a Szőlő utcai épületet

A bezárt Szőlő utcai javítóintézet épülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez kerül. 

Karácsony Gergely nem adja fel, tovább küzd az igazáért

Karácsony Gergely nem adja fel, tovább küzd az igazáért

Kedden kimondták, nem alaptörvény-ellenes a beszedett hozzájárulás.

Nem állnak a Tisza győzelmének útjába a kispártok

Nem állnak a Tisza győzelmének útjába a kispártok

Sorra jelentik be a kispártok, hogy nem indulnak.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168