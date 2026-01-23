Külügyi és oktatási vezető is előléphet a Tisza Pártból

Külügyi területért felelős vezetőt mutat be a Tisza Párt szombaton – írja közösségi oldalán a párt elnöke, Magyar Péter.

Eközben a 444 elérte a párt központi kampánycsapatát, akik szerint a Tisza négy szakaszra osztotta a választási kampányát. Az első időszak február 21-ig tart, addig a legfontosabb feladatnak a kopogtatást tartják, illetve január végén bemutatják a részletes kormányprogramot is. Az Mfor korábban már összeállította, mire számíthat Magyarország egy esetleges kormányváltás után.

A Tisza forrásai többes számban beszéltek arról, hogy újabb szakértőket mutathatnak be a részletes kormányprogram előtt. A külügyi vezető mellett az oktatási szakértő bejelentése is várható a következő napokban.

Február 21-e után kezdődik az aláírásgyűjtés, ahol túlteljesítésre készül a párt: a szükséges 500 helyett 15 ezer aláírást szeretnének gyűjteni az egyéni jelöltjeiknek. A képviselő-jelöltek március 15. után szállnak be a kopogtatásba, illetve utcafórumokat is tartanak: az utolsó hetekben kell a legtöbbet szerepelniük. A kampánystáb szerint az utolsó 72 óra kulcsfontosságú lesz a mozgósítás szempontjából.