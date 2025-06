A Kutyapárt listázta vezetőit

Az már korábban kiderült, hogy a párt legismertebb politikusa és egyben egyik társelnöke, Kovács Gergely XII. kerületi polgármester nem lesz rajta a listán, ahogyan a párt másik társelnöke, Döme Zsuzsa ferencvárosi alpolgármester sem. Kovács Gergely többször lenyilatkozta, hogy nem akar beülni a parlamentbe 2026 után, mert Hegyvidék polgármestere akar maradni. Azt is bejelentette már, hogy egyéniben sem fog indulni a XII. kerületi választókörzetben, ahol amúgy Magyar Péter akar indulni.

A Kutyapárt listáját Nagy Dávid pártigazgató, újpesti önkormányzati képviselő vezeti majd 2026-ban. Utána Neulinger Ágnes, a párt egyik programírója, Sándor Balázs ajkai önkormányzati képviselő, Szin Richárd és Pásztor Eszter székesfehérvári önkormányzati képviselő következik – számol be róla a Telex.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!