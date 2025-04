Kutyaszorítóba került az RTL, nincs ellenszere a TV2 ellen

A kereskedelmi csatornák hétköznapi programjában ezúttal nem történt változás, mindkét csatornán az előző hetekben már megszokott felállás köszöntötte a nézőket.

Az RTL adásában ezúttal is a Pokoli rokonok című sorozat érkezett, ami a teljes lakosság körében átlagosan 535 ezer nézőt vonzott, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 257 ezer nézőt érdekelt 17,4 százalékos közönségarány mellett. Utána ismét az 5 Arany Gyűrű vetélkedő próbálkozott, amely a teljes lakosság körében átlagosan 263 ezres közönséget tudott felmutatni – ez nem túl acélos eredmény.

A TV2 maradt a korábbi hetek receptjénél, így a vidéken szenvedő hírességeket a Farm VIP adásában adásonként 665 ezer ember követte átlagosan a teljes lakosság körében, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek körében ez 281 ezer nézőt és kereken 19 százalékos közönségarányt ért el a műsor. A főműsoridő második felében ez a csatorna is egy vetélkedőt küldött adásba, a szókitalálós Password – A jelszó 315 ezer nézőt érdekelt adásonként.

Jelentős a TV2 fölénye, egyelőre nem találja a receptet az RTL

Fotó: Depositphotos

Sportesemények

A 14. hét legnézettebb sporteseménye a Forma-1 japán nagydíja volt, amelyen a regnáló világbajnok, a Red Bull színeiben versenyző Max Verstappen látta meg elsőként a kockás zászlót – a futamot a reggel 7 órás kezdés ellenére 319 ezren nézték.

A magyar foci örökrangadóját kétszer is lejátszották a héten, a Ferencváros és az Újpest kétszer is összecsapott, a meccsek helyszíne mindkétszer a Groupama Aréna volt:

a magyar kupa keretében 225 ezren nézték a mérkőzést, amelyen 3-1-re nyert a Fradi;

a magyar bajnoki meccset pedig szintén a Ferencváros nyerte 2-0-ra, amit 303 ezren néztek.

Végül az angol bajnoki keretében a Liverpool a Fulham csapatánál vendégeskedett, Szoboszlai Dominikék itt 2-3-as vereséget szenvedtek, amit 192 ezer magyar tévénéző látott élőben.

Megint tarolt a Hunyadi

A hétvégén ezúttal sem borult az elmúlt hetekben már megszilárdult felállás: szombaton az RTL A mi kis hazánk legújabb részét adta, amit 676 ezren néztek a teljes lakosság körében – a 18-59 évesek körében pedig 332 ezer nézőt vonzott 21,5 százalékos közönségarány mellett.

A szombat este fő attrakciója azonban ezúttal is a milliárdos állami támogatással készült történelmi szupersorozat, a Hunyadi volt, amely 798 ezer nézőnek örülhetett a teljes lakosság körében, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 409 ezres közönséget ért el 26,7 százalékos közönségarány mellett.

Ezzel a Hunyadi csakúgy, mint az elmúlt hetekben, ismét behúzta mindkét kategóriagyőzelmet.

Vasárnap az RTL üzleti vetélkedője, a Cápák között csapott össze A nagy duett aktuális adásával. Összességében itt is a TV2 örülhetett, ugyanis az éneklős műsor 723 ezer nézőt ért el, szemben a rivális által hozott 441 ezerrel.

Így alakult a heti végeredmény

A TV2 fölénye mögött nincsen nagy titok, azt az adatok is egyértelműen megmutatják, hogy mind a hétköznapokon, mind a hétvégén fölényben van a csatorna – ameddig a Hunyadi első évada be nem fejeződik, ez minden bizonnyal nem is fog változni. Ennek fényében tehát a 18-59 éves korcsoportban, a TV2 17,6 százalékos heti átlagos közönségarányával megelőzte az RTL 15,1 százalékát.