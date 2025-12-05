L. Simon László projektvezetőként tér vissza a Nemzeti Múzeumba

A főigazgató a HVG kérdésére, hogy ha L. Simon László ötlete is volt a palástterem felújítása, miért nem birkózott meg maga a feladattal, azt a választ adta, hogy minden korábbi főigazgatóval szívesen dolgozik együtt.

A felújításra szánt pénzt L. Simon még múzeumigazgatóként szerezte, majd a Magyar Nemzeti Múzeum Alapítványba került. A lap egyik forrása szerint a múzeum előző igazgatója, Demeter Szilárd megpróbálta áttenni egy másik alapítványba a pénzt, de ez nem sikerült neki. A palást másik terembe való áthelyezésével is próbálkozott, azonban ezt a szakemberek megakadályozták.

L. Simon László nem palástolja tervét

Fotó: ATV

L. Simon Lászlót pedig arról kérdezte HVG, mi kerül majdnem egymilliárd forintba egyetlen terem felújításán. Elmondása szerint olyan színvonalú klimatizálást kell kiépíteni, amilyen a szomszédos Seuso-kiállításban van, s ezt csak úgy lehetséges, hogy az épület előtti utolsó szabadon maradt angol aknában helyezik el a gépészetet. Az épület utolsó felújításakor ugyanis nem a tetőtérbe, hanem a pincébe helyezték az azóta rettenetesen elavult gépészeti egységeket, emiatt ezt lehetetlen bővíteni, így megfelelő klimatizálás sincs a múzeum legtöbb részében. Egy korszerű speciális vitrin önmagában állítólag közel 200 millió forintba kerülhet, a gépészet, az ehhez szükséges építőipari munkák pedig megközelítik a 300 millió forintot. Mindezt ki fogja egészíteni egy multimédiás bemutató is.

L. Simon, bár politikai kinevezettként érkezett 2021-ben a Nemzeti Múzeumba, igyekezett forrásokat szerezni a múzeumnak, voltak fejlesztési tervei is. Amikor kirúgták, a munkatársak vastapssal köszöntek el tőle, ami jól mutatja, hogy képes volt megtalálni a hangot a muzeológusokkal. Akik mintha csak megérezték volna, hogy utána jön a múzeum egyik legválságosabb korszaka.