Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Közélet A hét ábrája

Látványosan megingott a magyarok bizalma a kormányban – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A gyengülés regionális szinten is feltűnő.

Érdekes statisztikára bukkantunk az OECD oldalán: jelentősen megingott a kormányzatba vetett hitt Magyarországon, Orbán Viktorék teljesítményének megítélése folyamatosan romlott az elmúlt években – a környező országokhoz képest is.

A 15 éven felettiek megkérdezésével készült statisztikában a nemzetközi szervezet arról kérdezte a lakosságot, hogy mennyire bíznak a nemzeti kormányban. A közölt statisztika az igenek arányára vonatkozik; ez a hét ábrája:

A magyar kormány számára a saját erőteljes gyengülése mellett különösen érdekesnek bizonyulhat a lengyel statisztika, hiszen a szövetséges lengyel PiS-párti vezetés 2023-as bukása után jelentősen megugrott a statisztika; a lakosság látványosan bizalmat szavazott az új kormánynak.

 

Pikáns helyzet: egy DPK-tag fia lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Velkey György László édesapja a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, Velkey György, aki nemrég belépett az Egészséges nemzetért digitális polgári körbe.

Orbán Viktor békemenetet hirdetett október 23-ra

A Digitális Polgári Körök első országos találkozójára került sor szombaton.

Vége a találgatásoknak, itt indul majd Magyar Péter

A Tisza Párt saját elnökét indítja Hegyvidéken.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Új eredmények érkeztek

Olvasóinkat kérdeztük a miniszterelnöki alkalmasságról.

Orbán Viktor már a reggelt is a helyszínen kezdte

Bár csak 16 órakor startol a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, a miniszterelnök már a helyszínről posztolt. 

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Vég Márton

Milliárdokért kampányolnak, de kinek? Ki az, aki még bizonytalan? Ez Viszont Privát

A héten írtuk meg, hogy az első félévben 80 milliárdba került nekünk az a közmédia, amelynek híradója egy friss kutatás szerint is a kormánypárt kommunikációs céljainak van alárendelve. De mire lesz elég a fideszes médiahenger? Miért közelít a kormánypárt népszerűsége a Tiszáéhoz? Mire gyúrnak a Harcosok klubja edzőtáborában? Mennyire közügy Gyurcsány Ferenc magánélete? Mit mutatnak a friss KSH-s béradatok, és mi a valóság? Mi köze Hajdú B.-nek a NER-hez? És kik azok a dolgozó szegények? Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.  

Bódis Kriszta: In memoriam Szabó Zsolt rendőr alezredes

Több százan gyűltek össze péntek este Hódmezővásárhelyen, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek Szabó Zsolt rendőrkapitányra, aki öngyilkosságot követett el. A tragédia megrázta a várost; Márki-Zay Péter polgármester és a helyi Fidesz is részvétét fejezte ki.

Tagadja az állam, hogy lemondana a gyermekvédelmi intézményekről

Az államtitkár cáfolja, hogy az állam alá tartozó gyermekvédelmi intézményeket átadná az egyházaknak. 

Állítólag adományokból bérelte ki a mai DPK helyszínét a Fidesz

A ma 16 órakor kezdődő Digitális Polgári Körök első országos találkozóját nem pártpénzből, hanem magánszemélyek adományaiból bérelték ki a Papp László Sportarénát.

Rogán Antal vezényelte a végrehajtói maffiát? Megszólalt a minisztérium

Nem voltak túl bőbeszédűek.

