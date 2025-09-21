Látványosan megingott a magyarok bizalma a kormányban – A hét ábrája

Érdekes statisztikára bukkantunk az OECD oldalán: jelentősen megingott a kormányzatba vetett hitt Magyarországon, Orbán Viktorék teljesítményének megítélése folyamatosan romlott az elmúlt években – a környező országokhoz képest is.

A 15 éven felettiek megkérdezésével készült statisztikában a nemzetközi szervezet arról kérdezte a lakosságot, hogy mennyire bíznak a nemzeti kormányban. A közölt statisztika az igenek arányára vonatkozik; ez a hét ábrája:

A magyar kormány számára a saját erőteljes gyengülése mellett különösen érdekesnek bizonyulhat a lengyel statisztika, hiszen a szövetséges lengyel PiS-párti vezetés 2023-as bukása után jelentősen megugrott a statisztika; a lakosság látványosan bizalmat szavazott az új kormánynak.