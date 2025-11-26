Látványosan nőtt az ország jövőjét derűlátón értékelők, és a kormány maradását kívánók aránya

Továbbra is a Tisza Pártra szavaznának a legtöbben, de Magyar Péter pártja már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében a Medián november második felében készült országos reprezentatív felmérése szerint – írja a HVG.

Szeptember eleje óta a Fidesz 3 százalékpontot, a Tisza pedig 1 százalékpontot javított, ugyanis hónapról hónapra csökken a bizonytalanok aránya. A Tisza előnye összességében 2 százalékponttal csökkent.

Orbán Viktor kormányfő rengeteg helyen megszólalt

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A teljes népesség körében a Tisza 38, a Fidesz 33 százalékon áll, a Mi Hazánkat 5, a bizonytalanokat pedig 19 százalékra mérték. A választani tudók körében 4 százalékponttal, 6 pontra szűkült Magyar Péter pártjának előnye (Tisza 47, Fidesz 41 százalék), míg

a magukat biztos szavazónak mondók körében 3 százalékponttal csökkent a különbség, és most 50–40-re vezet a Tisza a Fidesszel szemben.

Jelentősen csökkent a kormányváltást akarók aránya: a szeptemberi 60 százalékról 52 százalékra, ami 2024 nyara óta a legalacsonyabb arány.