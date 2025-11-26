2p

Látványosan nőtt az ország jövőjét derűlátón értékelők, és a kormány maradását kívánók aránya

A Medián novemberi pártpreferencia-mérése szerint ebből a Fidesz profitálni is tudott miközben a Tisza továbbra is hibahatáron túl vezet a pártok versenyében.

Továbbra is a Tisza Pártra szavaznának a legtöbben, de Magyar Péter pártja már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében a Medián november második felében készült országos reprezentatív felmérése szerint – írja a HVG.

Szeptember eleje óta a Fidesz 3 százalékpontot, a Tisza pedig 1 százalékpontot javított, ugyanis hónapról hónapra csökken a bizonytalanok aránya. A Tisza előnye összességében 2 százalékponttal csökkent.

Orbán Viktor kormányfő rengeteg helyen megszólalt
Orbán Viktor kormányfő rengeteg helyen megszólalt
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A teljes népesség körében a Tisza 38, a Fidesz 33 százalékon áll, a Mi Hazánkat 5, a bizonytalanokat pedig 19 százalékra mérték. A választani tudók körében 4 százalékponttal, 6 pontra szűkült Magyar Péter pártjának előnye (Tisza 47, Fidesz 41 százalék), míg

a magukat biztos szavazónak mondók körében 3 százalékponttal csökkent a különbség, és most 50–40-re vezet a Tisza a Fidesszel szemben.

Jelentősen csökkent a kormányváltást akarók aránya: a szeptemberi 60 százalékról 52 százalékra, ami 2024 nyara óta a legalacsonyabb arány.

Rogán Antal államtitkára szerint semmibe sem került az adófizetőknek a fideszes megmondóemberek washingtoni útja

Rogán Antal államtitkára szerint semmibe sem került az adófizetőknek a fideszes megmondóemberek washingtoni útja

Megérkezett a kormányzati válasz.

Nem lesz főpolgármester-helyettes – a Fidesz bojkottálta a szavazást

Nem lesz főpolgármester-helyettes – a Fidesz bojkottálta a szavazást

A főváros közgyűlése nem fogadta el a főpolgármester jelöltjét, Tüttő Kata szocialista politikust.

Erről tárgyalnak: a minimálbér legyen bruttó 320-323 ezer

Erről tárgyalnak: a minimálbér legyen bruttó 320-323 ezer

A kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői csütörtökön tárgyalnak a jövő évi számokról.

Orbán Viktor a volánnál – de vezethet-e a miniszterelnök?

Kedden több képet és videót posztolt közösségi oldalán Orbán Viktor vidéki útjáról, még mielőtt konvojának egyik gépjárműve balesetett szenvedett volna. Az egyik fotón épp a volánnál ül. De vajon vezethet-e – főleg hivatalos úton – autót egy miniszterelnök?

Vezet a Tisza, de egyre jobban felzárkózik a Fidesz

Vezet a Tisza, de egyre jobban felzárkózik a Fidesz

A Tisza továbbra is vezet, de míg tábora nem nőtt az elmúlt négy hónapban, a Fidesz 9 százalékponttal növelte biztos szavazóinak körét a nyár óta – állapítja meg a Minerva Intézet legújabb kutatása.

A fideszes képviselő feljelenti Magyar Pétert – nem elég neki az MNB vizsgálat

A fideszes képviselő feljelenti Magyar Pétert – nem elég neki az MNB-vizsgálat

Budai Gyula közösségi oldalán jelentette be, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) tett feljelentést Magyar Péter ellen, miután a Magyar Nemzeti Bank lezárta piacfelügyeleti vizsgálatát bennfentes kereskedelem gyanúja miatt.

Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja

Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja

A kormányfő zalaegerszegi programja közben csúszott meg egy autó.

Pintér Sándor jogszabállyal korlátozná a drogok emlegetését „művekben”

Pintér Sándor jogszabállyal korlátozná a drogok emlegetését „művekben”

A belügyminiszter a Parlament Kulturális Bizottságában beszélt erről.

Újbuda trükkös módszerrel tiltja a közterületi politikai hirdetéseket

Újbuda trükkös módszerrel szorítja vissza a közterületi politikai hirdetéseket

Újbuda Önkormányzata a novemberi képviselő-testületi ülésén elfogadta azt a rendeletmódosítást, amely azt célozza, hogy minél kevesebb politikai hirdetés jelenjen meg a kerület utcáin, különösen olyan helyeken, ahol gyerekek mindennap találkoznak a kihelyezett plakátokkal.

Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

Mínuszos számlával zárhatja az évet Budapest, ez azonban törvénytelen. Más megoldás viszont nem látszik, mert a kormány hónapok óta nem áll szóba a Fővárosi Önkormányzattal. Hiába a jogi győzelem, a kormány nem akar pénzt utalni a fővárosnak, a szakszervezetek aggódnak.

