Lázad Pilisjászfalu a tervezett akkumulátorhulladék-feldolgozó ellen

Tüntetést szerveznek helyi civilek, miután kiderült, hogy az NT Recycling Kft. lítiumion-akkumulátor gyártási hulladékokat feldolgozó üzem létesítését tervezi.

A Pest Vármegyei Kormányhivatalnál már környezetvédelmi hatósági eljárás indult. A település képviselő-testülete is tüntetést szervez, pedig korábban úgy tűnt, nem ellenzik a beruházást – írja a HVG.

Fotó: Pixabay

Napról napra nagyobb a felháborodás a Pest megyei Pilisjászfalun, miután kiderült, hogy egy akkumulátorgyártásból származó hulladékok hasznosításával foglalkozó üzemet hozna ott létre az NT Recycling Kft. Erről először a helyi civilek számoltak be múlt csütörtökön a Facebookon, miután rábukkantak a tervezett beruházással kapcsolatos dokumentációra.

A civilek több Facebook-csoportot is létrehoztak, aktivizálták magukat a Pilis környéki települések és a Tiszta Levegőt Pilisjászfalunak munkacsoport is. 

A kínai–horvát–magyar tulajdonosoknál lévő cég a bontásból származó veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, tárolását és hasznosítását évente 1876 tonna mennyiségben végezné 2026 első negyedévétől – olvasható a Pest Vármegyei Kormányhivatal oldalán elérhető környezeti hatásvizsgálati dokumentációban. E szerint a híres-hírhedt gödi akkugyárból is vinnének ide hulladékot feldolgozásra.

A helyiek azt követelik, hogy lépjen akcióba az önkormányzat, a polgármester, és vonják vissza az helyi iparterület átminősítését, ami lehetővé teszi a hulladékfeldolgozó megjelenését. Szerintük ezzel tudnák biztosan megakadályozni azt, hogy akkumulátorbontó épüljön oda.

