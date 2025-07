Lázár János akár börtönbe is záratná a Matolcsy klán bűnös tagjait

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Júniusban a nagy hőségre hivatkozva nyári szünetre ment a Lázárinfó, ahol az országjáráson lévő miniszternek személyesen tehették fel kérdéseiket a jelenlévők, de két online műsor is jött helyette: az előre beküldött kérdésekre válaszoló Lázár Extra, és az élő kérdezz-felelek formátumú Lázár Live. Ennek volt a premierje a pénteki, amin Lázár Matolcsyék mellett Majkáról és Magyar Péterről is szót ejtett.

„Akár személyes felelősséget is vállania kell” Matolcsy Györgynek, ha nem jó kezekre bízta a jegybank vagyonát, jelentette ki Lázár János. „Én annak vagyok a híve, hogy minél hamarabb börtönbe vonuljon a Matolcsy klán azon tagja, amelyik lopott” – mondta, a Telex tudósítása szerint.

