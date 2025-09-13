Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Közösségi közlekedés MÁV Zrt.

Lázár János alaposan kivizsgáltatná a vonatbalesetet

mfor.hu

Megszólalt a péntek reggel kisiklott vonatról.

Minden részletre kiterjedő, „szigorú és őszinte vizsgálatot” kért a MÁV vezetésétől a Magyarkút megállónál péntek reggel történt vonatbaleset ügyében az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János Facebook-bejegyzésében azt írta, a balesettel „két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni”. Kiemelte, a magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata.

Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kértem a MÁV vezetésétől. Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet – közölte.

Ki kell vizsgálni a videókat is

Felidézte, hogy számos fénykép- és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról. Ezek a képek valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg – írta.

A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra – folytatta a miniszter – számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra. Ahol lehetett, elindították a felújításokat, ahol pedig még nem lehetett, ott úgynevezett lassújeleket tettek ki, sebességkorlátozással közlekednek, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás – közölte.

Ahol pedig egyik megoldással sem tudják kezelni az „öröklött pályahibákat”, ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítják az utasokat – fűzte hozzá.

Verőcén, Magyarkút megállónál péntek reggel kisiklott egy Vácról Balassagyarmatra tartó, 5 kocsiból álló S750-es BZ-motorvonat első két kocsija, a balesetben két MÁV-alkalmazott, egy jegyvizsgáló és egy pénztáros sérült meg könnyebben.

