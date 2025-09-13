Lázár János alaposan kivizsgáltatná a vonatbalesetet

Minden részletre kiterjedő, „szigorú és őszinte vizsgálatot” kért a MÁV vezetésétől a Magyarkút megállónál péntek reggel történt vonatbaleset ügyében az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János Facebook-bejegyzésében azt írta, a balesettel „két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni”. Kiemelte, a magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata.

Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kértem a MÁV vezetésétől. Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet – közölte.

Ki kell vizsgálni a videókat is

Felidézte, hogy számos fénykép- és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról. Ezek a képek valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg – írta.

A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra – folytatta a miniszter – számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra. Ahol lehetett, elindították a felújításokat, ahol pedig még nem lehetett, ott úgynevezett lassújeleket tettek ki, sebességkorlátozással közlekednek, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás – közölte.

Ahol pedig egyik megoldással sem tudják kezelni az „öröklött pályahibákat”, ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítják az utasokat – fűzte hozzá.