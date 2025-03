A Fidesz hódmezővásárhelyi tagozatának Facebook-oldala szerint szerdán megválasztották Czirbus Gábort, Makó alpolgármesterét új elnöknek. A portál cikke szerint egyébként az építési és közlekedési miniszter korábban is beszélt már arról, hogy szívesen átadná a feladatot másnak, mert a kormánypártban ezek kifejezetten fontos feladatoknak számítanak.

