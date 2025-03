Lázár János beleszállt Magyar Péterbe

Noha helytelen, még mindig jobb, mintha valaki sunnyog – üzent Lázár János a vasárnap esti Bayer-showban a Pride betiltását lehetővé tévő törvény elleni momentumos füstbombás tiltakozás kapcsán Magyar Péternek. Mondván, „a legnagyobb slimfit celeb sunnyog a tekintetben, hogy most a Pride-ot támogatja vagy nem támogatja”.

És beszélt arról is, hogyan nyerheti meg a Fidesz a 2026-os választásokat.

