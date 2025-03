Lázár János büszkélkedni próbált, de érkezett páros lábbal Vitézy Dávid

„De nem, csak azért sem, mert a lényeg, hogy Budapest és a fővárosiak tanulják meg, hol a helyük – még akkor is, ha mellékhatásként ezzel mondjuk egész Nyugat-Magyarország is megtanulja, hisz az ország feléből a bécsi múzeum közelebb lesz, mint a debreceni”

A fővárosi politikus szerint mindez csak Lázár „Budapest-gyűlöletből eredő vágyának újabb torzszüleménye”. Ráadásul szerinte ez még a törvényi előírásoknak is ellentmond, mivel az tiltaná a zöldmezős beruházásokat, amennyiben van alkalmas barnamezős terület – Vitézy szerint készen állnaka tervek, hogy a múzeum az Északi Járműjavító csarnokaiba költözzön.

„A modern, jövőbe mutató épületegyüttes 3D mozitermet, éttermet, konferencia- és rendezvényteret, valamint oktatási központot is magában foglal majd. Célunk egy emblematikus, a legmodernebb múzeumtechnológiai követelményeknek megfelelő, világszínvonalú intézmény megteremtése a vidék fővárosában, Debrecenben”

Megszületett a Közlekedési Múzeum ötletpályázatának eredménye – posztolta ki Lázár János közösségi oldalára vasárnap, és egyben be is mutatta az általa Budapestről Debrecenbe (vagyis inkább Debrecen mellé) költöztetni szándékozott múzeum ötletpályázatának látványtervét.

