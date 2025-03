Lázár János diadalittas: „Labancok leverve!”

Az osztrák fél szerint a magyarok jogsértően jártak el, amikor kizárták Ausztriát a GYSEV tőkeemeléséből, annak ellenére, hogy Ausztria minden szükséges feltételt teljesített. Az ügyben az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a GYSEV mellett avatkozott be.

„Győzelem a győri bíróságon, labancok leverve!” – jelentette be kedden Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán. Bejegyzésével arra utalt, hogy a GYSEV Zrt. pert nyert az osztrák közlekedési minisztériummal szemben.

