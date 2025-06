Lázár János eltüntetné a késő vonatokat a rendszerből – állítja Vitézy Dávid

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A posztban Vitézy arra is figyelmeztetett, hogy a késések eltüntetése nemcsak az utasok tájékozódását nehezíti meg, hanem az automatikus késésvisszatérítési rendszer működését is ellehetetleníti: „Így persze az automatikus késésvisszatérítés sem fog működni – ‘ügyes’.”

„Sztálin, elnézést, Lázár elvtárs ezért kiadta: el kell tüntetni a késő vonatokat a kíváncsi szemek elől” – fogalmazott Vitézy, aki szerint az IC 864 és a Kék Hullám expresszjárat (Ex 19704) már „el is tűnt a térképekről és a vonatinformációs rendszerből”, miközben a két vonat 40–60 perces késéssel közlekedett.

A Budapesti Közlekedési Központ korábbi vezetője Facebook-bejegyzésében azt írta: több MÁV-os vezetői forrása jelezte, hogy a pünkösdi hétvége során tapasztalt tömeges vonatkésések nyomán Lázár miniszter azt a szóban adott utasítást adta, hogy a jelentős, egyórás vagy annál is hosszabb késéseket ne jelenítsék meg a nyilvános információs felületeken.

