Lázár János lehet az első, akinek elveszik a pénzét?

Az Országgyűlés honlapján közzétett adatokra hivatkozva az RTL Híradó közölte:

Lázár János vett részt a legkevesebb parlamenti szavazáson az aktív képviselők közül.

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Elvehetik a fizetés egy részét?

A csatorna Latorcai Csabát is kérdezte az ügyről. A KDNP ügyvezető alelnöke úgy reagált:

amikor kell, Lázár ott van a Parlamentben.

A statisztika szerint az öt legtöbbet hiányzó jelenleg is aktív képviselő mind fideszes. Ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem nyom gombot, és hiányzása nem igazolt,

a házelnök a tiszteletdíja megvonásról dönthet.

A híradó kereste a Fideszt, hogy megtudja igazoltak voltak-e Lázár János hiányzásai, ám ez egyelőre nem derült ki.

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