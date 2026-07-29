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Közélet Lázár János parlament

Lázár János lehet az első, akinek elveszik a pénzét?

mfor.hu

Rengeteg szavazásból maradt ki a korábbi tárcavezető, ami súlyos következményekkel járhat.

Az Országgyűlés honlapján közzétett adatokra hivatkozva az RTL Híradó közölte: 

Lázár János vett részt a legkevesebb parlamenti szavazáson az aktív képviselők közül.

Elvehetik a fizetés egy részét?

A csatorna Latorcai Csabát is kérdezte az ügyről. A KDNP ügyvezető alelnöke úgy reagált:

amikor kell, Lázár ott van a Parlamentben.

A statisztika szerint az öt legtöbbet hiányzó jelenleg is aktív képviselő mind fideszes. Ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem nyom gombot, és hiányzása nem igazolt,

a házelnök a tiszteletdíja megvonásról dönthet.

A híradó kereste a Fideszt, hogy megtudja igazoltak voltak-e Lázár János hiányzásai, ám ez egyelőre nem derült ki.

A témáról készült videós összeállítást itt tekintheti meg:

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