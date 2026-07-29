Lázár János lehet az első, akinek elveszik a pénzét?

Az Országgyűlés honlapján közzétett adatokra hivatkozva az RTL Híradó közölte:
Lázár János vett részt a legkevesebb parlamenti szavazáson az aktív képviselők közül.
Elvehetik a fizetés egy részét?
A csatorna Latorcai Csabát is kérdezte az ügyről. A KDNP ügyvezető alelnöke úgy reagált:
amikor kell, Lázár ott van a Parlamentben.
A statisztika szerint az öt legtöbbet hiányzó jelenleg is aktív képviselő mind fideszes. Ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem nyom gombot, és hiányzása nem igazolt,
a házelnök a tiszteletdíja megvonásról dönthet.
A híradó kereste a Fideszt, hogy megtudja igazoltak voltak-e Lázár János hiányzásai, ám ez egyelőre nem derült ki.
A témáról készült videós összeállítást itt tekintheti meg: