Lázár János embere keményen visszaszólt Vitézy Dávidnak

A HÉV-tenderek ügyében kaptak össze.

Éles hangvételű, szerkesztőségünknek megküldött közleményben reagált az Építési és Közlekedési Minisztérium részéről Csepreghy Nándor miniszterhelyettes Vitézy Dávid kedd esti, a HÉV-ek beszerzési tenderét kritizáló posztjára. Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a közlekedési szakember így fogalmazott:

„a vonatok jóval drágábbnak tűnnek, mégis kisebb a kapacitásuk. 120 méter helyett 110 méteres vonatot, 700 férőhely helyett 650 férőhelyes vonatot keres már csak a MÁV a korábbi tenderhez képest. Csökkent az alacsonypadlós elvárt arány is: a korábbi 75 helyett már csak a vonat 66 százalékának kell alacsonypadlósnak lennie.”

Csepreghy válaszában egyebek mellett kijelentette:

az ÉKM (…) a HÉV-infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó elemeket a valósághoz szabta, így a legfeljebb 110 méter hosszú szerelvények fogadására alkalmas HÉV-állomásokhoz természetesen nem 120, hanem 110 méteres járművek beszerzésére írt ki pályázatot.

Mint írta,

a Vitézy által emlegetett 120 méteres szerelvényekhez át kellett volna építeni a teljes állomási infrastruktúrát, amihez természetesen megint csak nem állt rendelkezésre a forrás. Fentiek következtében természetesen változott az utasajtók oldalanként minimálisan előírandó darabszáma is, hiszen ha a járműhosszhoz képest aránytalan számú ajtót követelnénk meg a beszállítóktól, azt csak az ülőhelyek rovására tudnák teljesíteni.

A miniszterhelyes szerint az „utascserét és az utasáramlást azonban gyorsítani tudjuk a módosított kiírásban elvárt, szélesebb, minimum 1300 milliméter szabadnyílású ajtókkal és a teljes hosszában átjárható, alacsonypadlós utastérrel.”

Tenderkiírás

Vitézy Dávid posztjában a tender kiírásáról is írt:

a tendert 2025 novemberében írta ki a MÁV, minden eddigi hasonló tender tapasztalatai alapján igen kicsi az esélye, hogy a választások előtt lezárul. Tehát, nehéz nem üres választási ígéretnek látni ezt a tendert – már csak azért is, mert előzetes típusengedély nélkül írták ki a beszerzést, amire sose láttunk korábban példát a MÁV motorvonat-beszerzései vagy akár villamos tenderek kapcsán. Ez olyan plusz jogi, időbeli kockázatot visz az egész beszerzésbe, ami megkérdőjelezi annak komolyságát.

Erre reagálva a miniszterhelyettes úgy fogalmazott,

Vitézy (…) állításaival szemben az elvi előzetes típusengedély nem feltétele a tender kiírásának: a járműgyártónak ugyanis a típusengedélyezési folyamatot akkor is végig kell vinnie, ha rendelkeznénk elvi előzetes típusengedéllyel. Ahogy minden új vasúti jármű beszerzése esetében.

Csepreghy Nándor végül kiemelte: évtizedek adósságát törlesztve végre elindulhat a budapesti HÉV infrastruktúrájának és járműállományának a megújulása.

