Lázár János felháborodott, ezért inkább leállították a vonatokat követő alkalmazást

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Lázár János miniszter úr egy korábbi facebook posztjában azt állította, hogy túlterheléses támadást intézünk az EMMA rendszere ellen, valamint felszólított arra, hogy az utastájékoztatás szolgáltatásának akadályozását szüntessük be. Lázár János kijelentéseivel nem értünk egyet, mi sem adatot nem loptunk (hiszen kizárólag nyilvános adatokat jelenítettünk meg), valamint túlterheléses támadást sem hajtottunk végre, hiszen az adatokat percenként maximum egyszer kértük le. Ezen kívül semmilyen politikai motivációnk sem volt az oldal elkészítésében, magunkat hobbivasutas informatikusoknak tartjuk. Mindezek ellenére, a politikai retorziók elkerülése érdekében az oldal leállítása mellett döntöttünk.

A MÁV a hétvégén leállította a Vonatinfo alkalmazást és azt a térképet, amint könnyen lehetett követni, hogy mennyire járnak éppen pontosan a vonatok az országban. A korábbi térképen színes pöttyök mutatták a vonatok mozgását. Zölddel jelölték azokat, amelyek legfeljebb 5 percet késtek, sárgával a 6–14 perces késéseket, narancssárgával a 15–59 perceseket, míg a piros szín az egy óránál is nagyobb késést jelentette. A helyzetet gyorsan orvosolta egy csapat lelkes amatőr, akik a MÁV publikus adatait felhasználva elindították a holavonat.hu weboldalt – ami épp azt csinálta, amit a vasúttársaság által leállított térképes megoldás tudott.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!