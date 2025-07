Lázár János is megnézheti – itt tájékozódhatnak a vonatkésekről a közlekedők

Az adatbázis szerint június hónapban a MÁV vonatai összesen kicsit több mint 1 millió alkalommal érkeztek meg egy állomásra, ezek közül az esetek 29 százalékában ezt késés nélkül tették, 53 százalékában pedig legfeljebb 5 perc késéssel. A 20 percet is meghaladó késések aránya 2,2 százalék volt.

A weboldal naponta egyszer, csúcsidőn kívül, 23 órakor tölti le az adatokat a vasúttársaság nyilvánosan elérhető rendszeréből. Ennek köszönhetően – ellentétben a percenként frissülő vonatinfós szolgáltatásokkal – nem jelent érdemi terhelést a MÁV infrastruktúrájára. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy az adott napi késések csak az esti órákban kerülnek fel az oldalra, napközben pedig a korábbi napok teljes adathalmaza áll rendelkezésre – viszont az hiánytalanul.

Bár korábban több hasonló oldal is ellehetlenült, az új oldal 2025. június 1-jétől kezdődően dolgozza fel a MÁV nyilvános adatait, és lehetőséget kínál arra, hogy a késéseket különféle bontásban – naponkénti, heti, havi, vonat- és állomásszinten – böngésszük táblázatos formában, interaktív grafikonokon és térképes megjelenítésben – számol be róla a Telex.

