Lázár Jánost kérdőre vonták az Iparművészeti Múzeumban ahová bútorokért jött

Az évek óta átmeneti telephelyén a budapesti Jászberényi út 55. alatt működő Iparművészeti Múzeumba látogatott Lázár János építési és közlekedési miniszter – írja KKDSZ szakszervezet az eseményről beszámoló Facebook bejegyzésében, amelyet a HVG szúrt ki.

„Az Iparművészeti Múzeumban dolgozó kollégáink tovább vitték a ”Mi nem a bérünkért dolgozunk, hanem annak ellenére„ akciót és ezzel a felirattal és piktogramokkal díszített KKDSZ logós pólókban várták a minisztert. A múzeum dolgozói ezt néma tüntetésnek szánták, de a pólók annyira beszédesek voltak, hogy még a minisztert is szóra bírták” – összegzi a szakszervezet.

Lázár János ugyan hangsúlyozottan nem használati tárgyként, csupán dekoráció céljából, de a közgyűjteményekben őrzött műtárgyak elsősorban mégsem erre szolgálnak – érvel a szakszervezet.

Talán Lázár János is elmosolyodott?

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az üzenetek megfogalmazására kivételes alkalmat szolgáltatott, hogy erre épp egy olyan helyzetben kerülhetett sor, amikor közvetlenül a kormányzat tart igényt (horribile dictu: szorul rá) a múzeumi alkalmazottak munkájára.

Bár eredeti terveink között ez nem szerepelt, a miniszter úr – némi bizonytalankodást követően – végül vállalkozott rá, hogy rövid látogatása végén személyesen is meghallgassa a jelenlévő múzeumi kollégákat, és megfogalmazott panaszaik jogos voltát maga is kénytelen volt elismerni. A folytatást mi is kíváncsian várjuk” – zárja a szakszervezeti beszámoló.