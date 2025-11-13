Lázár János kormányellenes hangulatot tapasztal

Lázár egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy nem tapasztal kormányváltó hangulatot, de kormányellenest igen, majd magát is meghazudtolva később azt mondta, mégis van kormányváltó hangulat bizonyos embereknél – foglalja össze a 444.

„Szerintem a Fidesz egy bizonyos ideig alábecsülte ennek a súlyát vagy jelentőségét, és én azt tapasztaltam, amikor elkezdtem ezt tavasszal, hogy van kormányellenes hangulat. Ennek persze az éppen aktuális hírekkel összefüggésben hol magasabb, hol alacsonyabb a foka, de van kormányváltó hangulat bizonyos emberek részéről, létezik ez az érzés” – mondta.

Lázár János rámutat a választás lényegére

Fotó: Facebook / Lázár János

Egy óra után Lázár János arról beszélt, hogy a Tisza Párt azzal kampányol, hogy minden rossz, azt viszont nem tudják megmondani, hogy mit fognak csinálni és mitől lesz jobb.

„És azok fognak legjobban csalódni, akik a Tisza Pártra szavaznak, azok nem fognak csalódni, akik bizalmat adnak nekünk, hogy hibáinkkal együtt is különbek vagyunk az ellenfélnél” – érvelt Lázár János.