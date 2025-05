Lázár János még a korábbiaknál is durvábban nekiment Magyar Péternek

Lázár egyenesen „nemzeti lehallgatótisztnek” nevezte Magyart, és még azt is felvetette, hogy „nem lenne meglepve, ha nem olyan soká kiderülne, hogy a Tisza elnökéhez közel álló emberek ukrán érdekeket szolgáltak”. A miniszter szerint az elmúlt 48 óra eseményei – a magyar kémek letartóztatása Ukrajnában és a Magyar által nyilvánosságra hozott, honvédelmi minisztert érintő hangfelvétel – nem lehetnek véletlenek, hanem egy „ukrán lejárató akció” részei.

A Nagy Bálint fideszes képviselő társaságában tartott keszthelyi lakossági fórumon Lázár János azzal vádolta Magyar Pétert, hogy az ukrán érdekekkel összejátszva, tudatosan akadályozza az uniós pénzek megszerzését – számolt be az Index. „Idejött Keszthelyre nem olyan régen Magyar Péter, és azt mondta önöknek: nagyon helyes, hogy el vannak zárva önöktől, keszthelyiektől a pénzcsapok” – állította az építési és közlekedési miniszter, aki szerint a Tisza Párt elnöke azért tud olyan ígéretet tenni, hogy visszahozza az uniós forrásokat, mert ő is részt vesz azok elzárásában.

Az építési és közlekedési miniszter a keszthelyi lakossági fórumán nemzeti lehallgatótisztnek nevezte a Tisza Párt elnökét. De mondott ennél még cifrábbakat is.

