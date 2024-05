Lázár János meglepő eredményt vár Magyar Péter pártjától

„Lehet, hogy az új messiás lehetővé teszi, hogy 2026-ban újra kétharmadot kapjunk” – mondta Lázár János kedden egy debreceni utcafórumon, utalva Magyar Péterre és a Tisza Pártra.

Az építési és közlekedési miniszter a Református Nagytemplom mögötti Emlékkertben tartott rendezvényen azt mondta, február 1-je óta sokat változott, izgalmasabb lett a politika. „Vannak, akik várják az újabb messiást. Így volt ez korábban Hódmezővásárhelyen is, ők is próbálkoztak egy messiással, (...) őt is Péternek hívták, (...) s az lett a vége, hogy 2022-ben a mi vásárhelyi messiásunk lehetővé tette, hogy a Fidesz ismét kétharmadot kapjon. Lehet, hogy az új messiás lehetővé teszi, hogy 2026-ban újra kétharmadot kapjunk” – idézte Lázár szavait az MTI.