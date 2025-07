Lázár János nagyot ígért – bár a legutóbbi ígéretből sem lett semmi

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

„Egyre kevésbé vehetőek komolyan Lázár János szavai. Májusban még hónap végét ígérte, most már az év végét. De a két ígéret között nem történt semmi” – mondta a Népszavának Vitézy Dávid fővárosi képviselő.

A választásokig már aligha lehet nyélbe ütni az üzletet, miközben a jelenlegi uniós pénzügyi ciklus forrásai csak 2029-ig érhetőek el. Ráadásul az európai vasútgyártási kapacitások ismeretében teljesen irreálisnak tűnik, hogy a szállítói szerződés aláírása után fél évvel megérkezzenek az első szerelvények. A folyamat legalább három év a szerződés aláírásától kezdve, de akár 50 hónap is lehet a lap szerint.

A szentendrei HÉV a Szentendrei úton, 1972-ben. Akár ma is készüllhetett volna a fotó... Fotó: Fortepan / Fortepan/Album057

A Népszava cikke emlékeztet: Lázár János építési és közlekedési miniszter májusban még azt ígérte, hogy még abban a hónapban megjelenik a pályázati felhívás „18 új, biztonságos és magas komfortú” szerelvény beszerzésére, így az első járművek 2027-ben meg is érkezhetnek. A tendert azonban azóta se írták ki.

