Lázár János nagyot ment 2025-ben: vécéfelújítástól a szlovákozásig jutott

Idén gyakorlatilag a csapból is Lázár János folyt. A fideszes politikusról köztudott, hogy imád szerepelni és beszélni, 2025-ben pedig kiélhette magát, hiszen a MÁV is bőven szolgáltatott neki témát, valamint márciusban országjárásba kezdett, hogy sajátos stílusával megpróbáljon javítani a Fidesz népszerűségén. Mi meg az építési és közlekedési miniszter legemlékezetesebb idei mondatait próbáltuk meg összeszedni.

Ilyen lesz az összes

– írta Lázár János ahhoz az öt fotóból álló poszthoz a Facebookon, amelyeket a minisztérium oldaláról osztott meg. A poszt alapján a képek a Kelenföldi pályaudvar megújult mosdóiról készültek. A miniszter a januári közlekedésinfón jelentett be egy tízpontos intézkedéscsomagot a magyarországi tömegközlekedés helyzetének javítására, ennek második ígérete volt, hogy 2026 január elsejéig felújítják a vasútállomásokon és buszpályaudvarokon lévő összes mosdót. Ez nem jött össze: a MÁV-Volán csoport 440 helyszínén összesen 1042 mosdót üzemeltet, december elejéig összesen 146 helyszínen 369 mosdót tudtak felújítani.

Azonnal le fogok mondani, ha valaki súlyos sérülést szenved vagy meghal egy vasúti balesetben Magyarországon

– ezt szintén januárban ígérte meg Lázár János. Februárban már akár le is mondhatott volna, hiszen elgázolt egy embert a Miskolcról a Keleti pályaudvarra 5:20-kor elindult InterRégió vonat Bagnál. A minisztérium szerint azonban a gázolás nem a MÁV hibájából történt. Szeptemberben pedig Magyarkút megállóhelynél kisiklott és az árokba dőlt a Vácról Balassagyarmatra tartó S750-es vonat, amiben ketten sérültek meg könnyebben, a baleset oka valószínűleg a sínpálya alól kimosódott föld volt a heves esőzések miatt. A szerelvényen körülbelül 20 fő utazott a személyzettel együtt. Egy pénztáros és egy jegyvizsgáló sérült meg.

Lázár János nem mondott le

Fotó: Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

Lázár János nem mondott le, mint ahogy az első nyári hétvégén bekövetkezett hatalmas vasúti káosz után sem.

Nem lesz Pride az Andrássyn, nem lesz Pride a Puskásban, és remélem, a lovak érdekében, nem lesz Pride a Kincsem Parkban sem

– mondta júniusban határozottan Lázár János. A történet vége jól ismert: június végén történelmi csúcsot döntött a budapesti Pride, a demonstráción a MapChecking adatai szerint 470 ezren vettek részt.

Felénk úgy mondják, hogy a bennfentes kereskedelem azt jelenti, hogy nem olyan régen Magyar Péter Mészáros Lőrinc seggéből nyalta ki a 10 fillért. Ezt jelenti a bennfentes kereskedelem Hódmezővásárhelyen

– fogalmazott Lázár János, nyilvánvaló célzásként arra, hogy a Tisza Párt elnöke felügyelőbizottsági tag volt a Mészáros-féle MBH Bankban, és olyan információk birtokába juthatott, amelyeket később a tőzsdén használt fel. Novemberben a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy Magyar Péter sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követett el.

Magyarország félkész ország, ezért még legalább négy évre van szükségünk ahhoz, hogy elkészüljünk. Nagyon szépen tudom magyarázni, hogy 15 évig miért nem csináltunk semmit, ez is egy képesség, és a Lázár-infók alkalmasak voltak arra, hogy ezt a képességemet még jobban tökélyre fejlesszem, és más fideszes társaimnak is jó szívvel ajánljam

– mondta a Tranzit fesztiválon a politikus. Emlékezetes, hogy Gyurcsány Ferenc a híres őszödi beszédében ennél enyhébben fogalmazott, hiszen a szocialista miniszterelnök csak azt ismerte el, hogy 4 évig nem csináltak semmit.

Még sokáig lehetne folytatni a felsorolást, például Lázár János sokat beszélt az őt irritáló luxizásról is, miközben az Átlátszó cikke szerint teniszpályát építtetett a batidai vadászkastélya melletti erdőbe, de a végére már csak a legutolsó botrányos mondatait idéznénk.

De kivételesen a képviselőjelölt asszonnyal még életemben nem találkoztam, kicsit csodálkozom is, hogy a Tisza Párt nem talált magyar embert és egy szlovák asszonyt kellett elindítania ebben a választókerületben. Ilyen rosszul állnak, azért legalább azt kellene, hogy Magyarországon magyarok legyenek a jelöltek

– fogalmazott hetykén Lázár János. Magyar Péter ezután sajtóközleményében azt írta: a Vas megyei képviselőjelöltjük felvidéki, magyar származású, magyar állampolgár, Strompová Viktoriának hívják. A magyarok lakta Bodrogszentmária nevű településen nőtt fel, Sátoraljaújhelytől 20 kilométerre. A dédszülei a történelmi Magyarországon születtek. 16 és fél éve a mai Magyarországon, Sárváron él. Lázár a maga módján bocsánatot kért: sajnálja a rossz fogalmazást. Ezzel szerinte a félreértés tisztázódott, a helyzet pedig tiszásodott.