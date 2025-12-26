4p
Közélet Lázár János MÁV Zrt.

Lázár János nagyot ment 2025-ben: vécéfelújítástól a szlovákozásig jutott

Vég Márton
Vég Márton

Összeszedtük Lázár János építési és közlekedési miniszter idei legnagyobb visszhangot kapott mondásait. Nem volt egyszerű.

Idén gyakorlatilag a csapból is Lázár János folyt. A fideszes politikusról köztudott, hogy imád szerepelni és beszélni, 2025-ben pedig kiélhette magát, hiszen a MÁV is bőven szolgáltatott neki témát, valamint márciusban országjárásba kezdett, hogy sajátos stílusával megpróbáljon javítani a Fidesz népszerűségén. Mi meg az építési és közlekedési miniszter legemlékezetesebb idei mondatait próbáltuk meg összeszedni.

Ilyen lesz az összes

– írta Lázár János ahhoz az öt fotóból álló poszthoz a Facebookon, amelyeket a minisztérium oldaláról osztott meg. A poszt alapján a képek a Kelenföldi pályaudvar megújult mosdóiról készültek. A miniszter a januári közlekedésinfón jelentett be egy tízpontos intézkedéscsomagot a magyarországi tömegközlekedés helyzetének javítására, ennek második ígérete volt, hogy 2026 január elsejéig felújítják a vasútállomásokon és buszpályaudvarokon lévő összes mosdót. Ez nem jött össze: a MÁV-Volán csoport 440 helyszínén összesen 1042 mosdót üzemeltet, december elejéig összesen 146 helyszínen 369 mosdót tudtak felújítani.

Azonnal le fogok mondani, ha valaki súlyos sérülést szenved vagy meghal egy vasúti balesetben Magyarországon

– ezt szintén januárban ígérte meg Lázár János. Februárban már akár le is mondhatott volna, hiszen elgázolt egy embert a Miskolcról a Keleti pályaudvarra 5:20-kor elindult InterRégió vonat Bagnál. A minisztérium szerint azonban a gázolás nem a MÁV hibájából történt. Szeptemberben pedig Magyarkút megállóhelynél kisiklott és az árokba dőlt a Vácról Balassagyarmatra tartó S750-es vonat, amiben ketten sérültek meg könnyebben, a baleset oka valószínűleg a sínpálya alól kimosódott föld volt a heves esőzések miatt. A szerelvényen körülbelül 20 fő utazott a személyzettel együtt. Egy pénztáros és egy jegyvizsgáló sérült meg.

Lázár János nem mondott le
Lázár János nem mondott le
Fotó: Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

Lázár János nem mondott le, mint ahogy az első nyári hétvégén bekövetkezett hatalmas vasúti káosz után sem.

Nem lesz Pride az Andrássyn, nem lesz Pride a Puskásban, és remélem, a lovak érdekében, nem lesz Pride a Kincsem Parkban sem

– mondta júniusban határozottan Lázár János. A történet vége jól ismert: június végén történelmi csúcsot döntött a budapesti Pride, a demonstráción a MapChecking adatai szerint 470 ezren vettek részt.

Felénk úgy mondják, hogy a bennfentes kereskedelem azt jelenti, hogy nem olyan régen Magyar Péter Mészáros Lőrinc seggéből nyalta ki a 10 fillért. Ezt jelenti a bennfentes kereskedelem Hódmezővásárhelyen

– fogalmazott Lázár János, nyilvánvaló célzásként arra, hogy a Tisza Párt elnöke felügyelőbizottsági tag volt a Mészáros-féle MBH Bankban, és olyan információk birtokába juthatott, amelyeket később a tőzsdén használt fel. Novemberben a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy Magyar Péter sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követett el.

Magyarország félkész ország, ezért még legalább négy évre van szükségünk ahhoz, hogy elkészüljünk. Nagyon szépen tudom magyarázni, hogy 15 évig miért nem csináltunk semmit, ez is egy képesség, és a Lázár-infók alkalmasak voltak arra, hogy ezt a képességemet még jobban tökélyre fejlesszem, és más fideszes társaimnak is jó szívvel ajánljam

– mondta a Tranzit fesztiválon a politikus. Emlékezetes, hogy Gyurcsány Ferenc a híres őszödi beszédében ennél enyhébben fogalmazott, hiszen a szocialista miniszterelnök csak azt ismerte el, hogy 4 évig nem csináltak semmit.

Még sokáig lehetne folytatni a felsorolást, például Lázár János sokat beszélt az őt irritáló luxizásról is, miközben az Átlátszó cikke szerint teniszpályát építtetett a batidai vadászkastélya melletti erdőbe, de a végére már csak a legutolsó botrányos mondatait idéznénk.

De kivételesen a képviselőjelölt asszonnyal még életemben nem találkoztam, kicsit csodálkozom is, hogy a Tisza Párt nem talált magyar embert és egy szlovák asszonyt kellett elindítania ebben a választókerületben. Ilyen rosszul állnak, azért legalább azt kellene, hogy Magyarországon magyarok legyenek a jelöltek

– fogalmazott hetykén Lázár János. Magyar Péter ezután sajtóközleményében azt írta: a Vas megyei képviselőjelöltjük felvidéki, magyar származású, magyar állampolgár, Strompová Viktoriának hívják. A magyarok lakta Bodrogszentmária nevű településen nőtt fel, Sátoraljaújhelytől 20 kilométerre. A dédszülei a történelmi Magyarországon születtek. 16 és fél éve a mai Magyarországon, Sárváron él. Lázár a maga módján bocsánatot kért: sajnálja a rossz fogalmazást. Ezzel szerinte a félreértés tisztázódott, a helyzet pedig tiszásodott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Budaörs a Törökugratóról

A szolidaritási adó különösen fáj Budaörsnek

A Magyar Közlöny legutóbbi számában kormányrendelet és miniszteri rendelet jelent meg a jövő évi önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról.

Még soha nem volt Orbán hatalma ekkora veszélyben – írja a német lap

Még soha nem volt Orbán hatalma ekkora veszélyben – írja a német lap

Az, hogy Orbán mostanában olyan élesen kritizálja mind Brüsszelt, mind Kijevet, azt fedi el, hogy otthon példátlan nyomásnak van kitéve – írja a Die Welt.

Kiderült, kik voltak a legtöbbet beszélő képviselők 2025-ben

Kiderült, kik voltak a legtöbbet beszélő képviselők 2025-ben

A parlament 2025-ben február 24-én kezdte a munkát és december 18-án a hajnali órákban fejezte be. Nem meglepő módon idén is két fideszes államtitkár, miniszterhelyettes kapott szót a legtöbbször, hiszen nekik kérdésekre, interpellációkra is válaszolniuk kell. Megnéztük, a „mezei” országgyűlési képviselők közül kik voltak a legaktívabbak, hogyan dolgoztak a frakcióvezetők, és kik maradtak némák az év során. Íme, a 2025-ös év felszólalási statisztikái!

Az ÁSZ 13 állami alapítvány és egyesület pénzügyeit ellenőrizte

Az ÁSZ 13 állami alapítvány és egyesület pénzügyeit ellenőrizte

Nem szerepelt közöttük a Mathias Corvinus Collegiumot üzemeltető Tihanyi Alapítvány, az Áder János felügyelte Kék Bolygó Alapítvány, de az eredetileg a kínai Fudan Egyetem építésére létrehozott alapítvány sem.

Nem lesz kellemes karácsonya Karácsony Gergelynek

Nem lesz kellemes karácsonya Karácsony Gergelynek

Egy friss kormányrendelet 98 milliárd forintot von el Budapesttől.

Orbán Viktor szerint ez az utolsó békeév Európában

Orbán Viktor szerint ez az utolsó békeév Európában

A kormányfő a Magyar Nemzetnek adott ünnepi interjút.

A régiségkeresős műsor továbbra is óriási kedvenc

Verhetetlen a Kincsvadászok? Újabb jó hírt kapott a TV2

Így alakultak az 51. hét nézettségi adatai.

Őrizetbe vették Greta Thunberget

Őrizetbe vették Greta Thunberget

A rendőrség szerint az aktivista a terrorizmusellenes törvényt szegte meg.

Orbán Viktor nem állt ki? Itt az év utolsó Kormányinfója, érkeznek a bejelentések!

Ezt mondta Gulyás Gergely a budapesti békecsúcsról – itt van, mi történt a keddi Kormányinfón

Több éves hagyományt tör meg a kedd délutáni Kormányinfó. Percről percre közvetítésünk.

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a karácsonnyal kapcsolatban

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a karácsonnyal kapcsolatban

Elárulta, hogy mit tennének, ha kormányra jutnának.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168