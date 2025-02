Lázár János nem akármilyen lista élén tűnt fel újból

Az Országgyűlésben ülő 197 képviselő többsége autótulajdonos, 2024-ben ugyanis mindössze 72-en jelezték azt, hogy nem rendelkeznek valamilyen személy- vagy tehergépjárművel. Az autótulajdonosok száma tehát így 125 fő – de mi volt a legnépszerűbb?

Melyik a mi autónk?

A Datahouse 2025 elején közzétett adatai szerint a három legnépszerűbb autómárka Magyarországon 2024-ben a Suzuki, a Toyota és a Skoda volt, de a teljes 10-es toplista a következőképpen alakult:

Suzuki Toyota Skoda Volkswagen Ford Kia BMW Nissan Mercedes Hyundai

Ezzel szemben a parlamenti képviselők körében ez a lista lényegesen más sorrendet vesz fel, ahogy azt grafikonunkon is láthatja:

A Volkswagen évek óta kiemelkedően népszerű a képviselők körében, nem meglepő tehát, hogy ezúttal is ez a márka végzett a lista megosztott első helyén a preferenciákat tekintve, a Toyota viszont jelentősen erősödött a korábbi évekhez képest. Érdekesség, hogy a legnépszerűbb modellek is megfelelnek ennek, ugyanis a Volkswagen Tiguan és a Toyota RAV4 volt a leggyakoribban előforduló autó az Országgyűlésben. A városi terepjáró ára használtan is 5 millió forint felett kezdődik, így az ezt választó képviselőknek mélyen a zsebükbe kellett nyúlnia, míg a Toyotát akár 3 millió forint körüli árért kaphatták meg.

Összességében a képviselői autópark továbbra is az átlagos magyaroké felett áll értékben, a vagyonnyilatkozatokban nagyon kevés 10-15 éves autót látni, holott az utakon jócskán gurulnak ilyen, és ezeknél öregebb járművek is.

A kormánypárti autók

A kormánypárti frakcióban (a cikk írásakor a Fidesz és a KDNP képviselőit együtt számoltuk) 54-en voltak autó nélkül, tehát a többség itt is rendelkezett saját járművel. Közülük a Toyota volt a legnépszerűbb márka, míg a Volkswagen éppen csak lecsúszott az első helyről:

Ezzel együtt minden bizonnyal számszerűsítve a legtöbb fideszes politikus mégis Skodával közlekedik, hiszen – amellett 9-en tartanak fent ilyen autót – a márka az államigazgatás kedvence is, az elmúlt években több szerződési körben is vásároltak Skodákat, főleg a Superb modellt a kormányzati szolgálati autóknak. Feltételezhetőleg ezzel magyarázható az is, hogy a legtöbb miniszter nyilatkozatában nem találtunk autót.

A 2024-es legek

A korábbi évekhez hasonlóan 2024-ben is több értékes és különleges autó feltűnt a közzétettek közt: ugyan azt nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy ezek közül melyikért fizettek aktuálisan a legtöbbet ténylegesen a képviselők, hiszen ez több faktortól és az autószerzés módjától is függ.

Ezzel együtt is viszonylagos biztonsággal kijelenthető, hogy Lázár Jánost nem tudták letaszítani az autótrónról, hiszen 2019-es évjáratú, korábban lízingelt, azóta azonban teljesen kifizetett Land Rover Defenderének ára jelenleg is 20 millió forint körül mozog az egyik legnépszerűbb autóértékesítési portál hirdetései alapján.

A 2024-es legjelentősebb autóeladás a Jobbik padsoraihoz kötődik: Brenner Koloman vagyonnyilatkozatából eltűnt Jaguar XF autója, a képviselő tavaly szeptemberben 7,5 millió forintért vásárolt egy Mercedest helyette.

Végül a legkülönlegesebb kollekció tulajdonosa továbbra is a fideszes Kubatov Gábor, aki a veteránautók szerelmese: