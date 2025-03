Mire készül Lázár János? Mészáros Lőrincnek is üzent, amikor NER-es „kullancsokról” beszélt

Orbán Viktorról viszont szépeket mondott Lázár, szerinte a miniszterelnök ma is úgy él, mint 25 éve, közös munkájuk kezdetekor.

„Mi, fideszesek azt várjuk el, hogy akinek a magyar állam lehetőséget teremt arra, hogy pénzt keressen, a megkeresett pénzből a köz javára is fordítson.”

Majd arról is beszélt, hogy „intelligencia kérdése”, hogy a meggazdagodott vállalkozók a közösség javára vagy csak saját magukra fordítják vagyonukat.

Mi több, a válaszban a Mészáros név is előkerült. Azt mondta Lázár, hogy igazságtalannak tartja, ha a kormányt kérik számon azért, ha egy vállalat visszaél a kormányzati támogatással

