Lázár János nyíltan beszélt arról, ki lesz a gazdasági csúcsminiszter

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Ezzel Lázár János volt az első kormánytag, aki nyíltan beszélt arról, hogy milyen személyi változásokkal jár a kormányzati gazdaságirányítási struktúra Orbán Viktor által már ősz elején beharangozott átalakítása, ami összefüggésben van azzal is, hogy jövő március 1-jén lejár Matolcsy György jegybankelnöki mandátuma.

Eddig is sejteni lehetett, de Lázár János volt most az első kormánytag, aki nyíltan beszélt róla.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!