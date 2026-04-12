Lázár János polgárháborúval riogat

Lázár János Facebook-videójában azt követően, hogy szavazásra buzdít mindenkit, és megismétli azt a közismert tényt, miszerint óriási a választás tétje, kijelentette: Magyar Péter háborúba menne Európa mellett Oroszországgal szemben.

Majd annak a véleményének adott hangot, hogy a Tisza (vagy Európa, vagy mindkettő, ez nem egyértelmű a videóból) szembeállítja egymással a magyarokat, és

polgárháborút akarnak kirobbantani ma este vagy holnap.

Hogy ezt honnan veszi az építési és közlekedési miniszter, arra bizonyítékkal nem szolgált.