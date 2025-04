Lázár János szerint csak mese, hogy hamarosan letartóztatnak egy kormányközeli vállalkozót

Lázár arról is beszél az interjúban, szerinte csak mese, hogy hamarosan letartóztatnak egy kormányközeli vállalkozót. Ezt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vetített előre nemrég, de bizonyítékul az értesülésére nem szolgált.

A miniszter egy interjúban azt is elmondta, mi okozta a konfliktusát Rogán Antallal.

