Lázár János Tisza Pártot gyanúsító szavai Ausztriában kavartak vihart

Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) felveti az ország parlamentjében azt a kérdést, hogy az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) nevű osztrák liberális párt, valamint a hozzá köthető üzleti körök – köztük a Strabag építőipari vállalat és annak tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner támogatták-e a Tisza Pártot – derül ki abból a közleményből, amelyet az FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker tett közzé szombaton Bécsben.

A főtitkár emlékeztetett Lázár János építési és közlekedési miniszter Strabagra vonatkozó megjegyzésére, miszerint: „pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják”. „Ha egy osztrák nagyvállalkozó, aki évek óta a NEOS fő finanszírozójának számít, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az első osztályú esete egy külpolitikai időzített bombának” – fogalmazott Hafenecker. Meglátása szerint Beate Meinl-Reisinger külügyminiszternek – akinek pártja, a NEOS „szorosan kötődik Haselsteiner hálózatához” – haladéktalanul tisztáznia kell, mit tud ezekről a fejleményekről, és a minisztériuma vagy EU-közeli szervezetek valamilyen formában érintettek voltak-e az ügyben.

Kapcsolódó cikk Lázár Jánosnál betelt a pohár, rendkívüli vizsgálatot rendelt el a Strabagnál Bekeményítenek Lázárék.

„Ausztriában állandó hisztéria övezi az állítólagos orosz befolyás kérdését, de közben szemet hunynak akkor, ha egy NEOS-főtámogató által vezetett osztrák cég maga próbál politikai befolyást gyakorolni Magyarországon. Úgy tűnik, a felháborodás csak addig tart, amíg azt a politikai érdekek megkívánják” – írta a főtitkár. A politikus szerint a NEOS „Brüsszel és Kijev politikai irányvonalát képviseli”, ezért jogosnak nevezte a feltevést, hogy az EU-hoz vagy Ukrajnához köthető struktúrák is érintettek lehetnek az ügyben. „Végső soron egy szuverén uniós tagállam politikai viszonyainak befolyásolási kísérletéről lehet szó” – fogalmazott.

A főtitkár közölte, hogy az FPÖ parlamenti kérdéseket nyújt be a külügyminiszternek címezve a Strabag, a NEOS, az uniós szervek és a magyar ellenzék közötti összes kapcsolat, találkozó és információáramlás nyilvánosságra hozataláról. „Ausztria külpolitikája nem válhat a liberális hatalmi kartellek játszóterévé” – szögezte le.

Hafenecker kijelentette: Ausztria nem válhat a pártpolitikai befolyás exportőrévé, miközben „ugyanazok a körök itthon minden feltételezett 'külföldi befolyás' miatt pánikba esnek. Ezt nevezik kettős mércének, és Meinl-Reisinger ennek a legjobb példája” – tette hozzá.

(MTI)