Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

Tárgyalnak bárkivel, de nem engednek azoknak az embereknek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt – ezt reagálta Lázár János, az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetője hétfőn este a Facebook-oldalán a kamionosok aznapi demonstrációjára.

A posztban szó esett arról, hogy pár napja megállapodott az ÉKM a hét meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, melyek Lázár szerint közel 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik. Hétfőn alakult a demonstrálókból egy újabb csapat, velük is egyeztetni fognak. „Egy dolog biztos: a legrövidebb és a legolcsóbb út csakis a fuvarozóknak jó, az utak mentén élőknek maga a pokol” – közölte.

„A hétfői fővárosi kamionos felvonulás a budapestiek számára is megmutatta, milyen amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt. Hárommillió magyarnak ez a mindennapi élet része. Ők úgy nevelik a gyerekeiket, segítik az idős szüleiket, élik az életüket, járnak munkába, iskolába, vagy haza, hogy kamionok robognak el mellettük. Ha ma valaki azt gondolja, ezeknek a kamionoknak semmi keresnivalójuk nincs Budapest utcáin, tegye fel a kérdést, akkor mi keresnivalójuk van Biharkeresztesen, Mátészalkán, vagy bárhol máshol?” – írta Lázár.

Szerinte ha nem mennek oda a kamionok, akkor nincs ott semmi dolguk, mert már mehetnek másfelé is, ugyanis rengeteg autóút és autópálya épült az elmúlt 15 évben. Lázár aztán példaként felsorolt számos utat, majd azt írta, és azért duplázták meg a gyorsforgalmi úthálózatot „a magyar adófizetők pénzén”, hogy „ne a falvakon robogjanak át a kamionok.”

Dudálva tiltakozó kamionosok százai vonulnak át a fővároson hétfőn, és a Róbert Károly körút, az Árpád híd és a Szentendrei út érintésével később vissza fognak hajtani az M0-s autóútra, de az eredetileg tervezett útvonal végére, a Hősök terére viszont csak ötven kamiont engedtek be a rendőrök – írja a Telex a megnövelt útdíjak és fuvardíjak ellen demonstráló konvojról. Sikeresnek értékelték a megmozdulást, ezért arra szólítottak fel mindenkit, hogy kedden békésen menjenek haza. A rendezők szakszervezet megalakítását tervezik, a tüntetés folytatása pedig attól függ, hogyan reagál a minisztérium a követeléseikre.

