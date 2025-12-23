2p
Közélet Lázár János

Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

mfor.hu

A miniszter mindenkivel tárgyalna.

Tárgyalnak bárkivel, de nem engednek azoknak az embereknek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt – ezt reagálta Lázár János, az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetője hétfőn este a Facebook-oldalán a kamionosok aznapi demonstrációjára.

A posztban szó esett arról, hogy pár napja megállapodott az ÉKM a hét meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, melyek Lázár szerint közel 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik. Hétfőn alakult a demonstrálókból egy újabb csapat, velük is egyeztetni fognak. „Egy dolog biztos: a legrövidebb és a legolcsóbb út csakis a fuvarozóknak jó, az utak mentén élőknek maga a pokol” – közölte.

„A hétfői fővárosi kamionos felvonulás a budapestiek számára is megmutatta, milyen amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt. Hárommillió magyarnak ez a mindennapi élet része. Ők úgy nevelik a gyerekeiket, segítik az idős szüleiket, élik az életüket, járnak munkába, iskolába, vagy haza, hogy kamionok robognak el mellettük. Ha ma valaki azt gondolja, ezeknek a kamionoknak semmi keresnivalójuk nincs Budapest utcáin, tegye fel a kérdést, akkor mi keresnivalójuk van Biharkeresztesen, Mátészalkán, vagy bárhol máshol?” – írta Lázár.

Szerinte ha nem mennek oda a kamionok, akkor nincs ott semmi dolguk, mert már mehetnek másfelé is, ugyanis rengeteg autóút és autópálya épült az elmúlt 15 évben. Lázár aztán példaként felsorolt számos utat, majd azt írta, és azért duplázták meg a gyorsforgalmi úthálózatot „a magyar adófizetők pénzén”, hogy „ne a falvakon robogjanak át a kamionok.”

Dudálva tiltakozó kamionosok százai vonulnak át a fővároson hétfőn, és a Róbert Károly körút, az Árpád híd és a Szentendrei út érintésével később vissza fognak hajtani az M0-s autóútra, de az eredetileg tervezett útvonal végére, a Hősök terére viszont csak ötven kamiont engedtek be a rendőrök – írja a Telex a megnövelt útdíjak és fuvardíjak ellen demonstráló konvojról. Sikeresnek értékelték a megmozdulást, ezért arra szólítottak fel mindenkit, hogy kedden békésen menjenek haza. A rendezők szakszervezet megalakítását tervezik, a tüntetés folytatása pedig attól függ, hogyan reagál a minisztérium a követeléseikre.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ha nem teljesülnek a követeléseik, holnap is tüntetnek a kamionosok Budapesten

Ha nem teljesülnek a követeléseik, kedden is tüntetnek a kamionosok Budapesten

Benzinkúton éjszakáznak, holnap pedig visszatérnek a kamionosok Budapest útjaira. Az Építési és Közlekedési Minisztérium egyelőre bírja a nyomást, pedig az egyik szervező személyesen is elvitte az épületbe a kamionosok követeléseit. 

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

A gazdálkodók számára is óriási terhet jelent az útdijemelés, ami ellen a kamionosok hétfőn tüntetnek Budapesten. A díjemelések érdemi kárvallottja a mezőgazdaság lesz a legnagyobb érdekképviseleti szervezet elnöke szerint.

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Megtört a hagyomány.

Óbudát is elárasztották a kamionosok – nagyon kiakadtak Lázár Jánosékra (videó)

Végeláthatlan sorokban vonultak a kamionok a Szentendrei úton is.

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Hétfőn délután ért a tüntető kamionosok konvoja a Hősök terére, de a környéken óriási dugóra lehet számítani. A demonstráción jóval több kamion vesz részt, a térre azonban csak ötven járművet enged be a rendőrség.

Keletre ment átvágni hétfő délelőtt Orbán Viktor

Jobb helye van itt a pénznek? Erről is beszélt az M4-es autóút új szakaszának átadásán a miniszterelnök.

“Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” Olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

„Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” – olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

Ismét az olvasói kommentekből idézünk: a héten az orosz gazdaság állapotáról és az orosz energia szerepéről szóló cikkeink váltották ki a legélesebb vitákat. A hozzászólások jól mutatják, mennyire megosztó kérdések ezek, a geopolitikától a rezsiszámlákig.

Félmillió magyar fagyoskodik? Erre az adatra nem lehetnek büszkék Orbán Viktorék – A hét ábrája

A szegénységi adatokat vettük górcső alá.

„A kormány bliccel” – ezt fogjuk hallani a hangosbemondókban

Még mindig tartozik 12 milliárd forinttal a fővárosnak a kormány, és ketyeg az óra – figyelmeztetett Karácsony Gergely.

Magyar Péter a Tisza szegedi jelöltjeivel várta a tömeget a Széchenyi téren (frissítve)

Már megérkeztek vonattal Szegedre, startol Magyar Péter nyilvános beszéde.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168