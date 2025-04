Lázár Jánosék pert vesztettek a DK ellen – ki kell adni az adatokat?

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A politikus közölte, a minisztérium nem volt hajlandó bemutatni a Demokratikus Koalíció közérdekű adatigénylésére azokat a dokumentumokat, amelyeket a kastélyprivatizáció kapcsán leadtak a pályázók. Úgy fogalmazott, ezt a DK nem akarta hagyni, a parlamentben és a minisztériumnál is követelték, hogy mutassák meg a pályázati anyagokat, mert tudni akarták,

Kastélyügyben perelték be a minisztériumot, a bíróság első körben az ellenzéki pártnak adott igazat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!