Lázár Jánoséknak ki kell adniuk a kastélyprivatizáció dokumentumait

Sebián-Petrovszky László, a Demokratikus Koalíció 8DK) országgyűlési képviselője vasárnap jelentette be, hogy jogerős bírósági ítélet kötelezi az Építési és Közlekedési Minisztériumot a kastélyprivatizációval kapcsolatos pályázati dokumentumok kiadására. A DK még márciusban nyert első fokon a minisztérium ellen indított perben, most pedig a másodfokú bíróság is helyben hagyta az ítéletet.

A per előzménye, hogy a Lázár János vezette minisztérium az állami kastélyfelújítási program keretében csaknem 60 milliárd forint állami és uniós támogatásból újított fel állami tulajdonú kastélyokat, amelyeket később magánbefektetők ingyenesen szerezhettek meg a magyar államtól.

Kapcsolódó cikk Nyomozást indít az OLAF az Orbán-kormány ellen a kastélymutyi miatt Korrupciós gyanú.

A DK közérdekű adatigénylést nyújtott be, majd pert indított annak érdekében, hogy kiderüljön: kik pályáztak ezekre az ingatlanokra, milyen pályázati anyagot nyújtottak be, és milyen felújítási vagy üzemeltetési kötelezettséget vállaltak a kastélyokért cserébe. A párt célja, hogy nyilvánossá váljon, kiknek és milyen alapon adja át a kormány az állami tulajdonú kastélyokat.