Le kell bontani Tordai Bence házát

Ügyvédi közreműködés után jogi védelmet kapott az ellenzéki politikus, ami a per idejére mentesíti a bontási kötelezettség alól.

Tordai Bence 2024 novemberében számolt be arról, hogy Sára Botond főispán hivatalosan elrendelte családi házának lebontását. A képviselő akkor úgy nyilatkozott, szerinte politikai hadjárat folyik ellene, és az épület a hatóságok által korábban jóváhagyott tervek szerint készült el. Sára Botond erre reagálva azt írta, hogy szerinte a ház szabálytalanul és jogellenesen épült, ezért bontani kell.

Másrészt, a házat mindenképpen el kell bontani, mivel az nem felel meg a helyi építési szabályzatnak, amely ilyen esetekben bontási kötelezést ír elő. „Ezt mi ki is adtuk, amit Tordai Bence megtámadott, meg is kapta a jogvédelmet, ami minket nem lepett meg, hiszen ez a szokásos bírósági gyakorlat” – mondta Sára Botond. Hozzátette: a bírósági eljárás nem változtat azon, hogy a ház szabálytalanul épült, ezért annak lebontása elkerülhetetlen, a kérdés csak az időpont.

Sára Botond közölte: két dolog már biztos Tordai Bence parlamenti képviselő (Párbeszéd) házépítési ügyében. Egyrészt, hogy Tordai szabálytalanul építkezett, amit jogerős bírósági döntés, valamint a bíróság által kirendelt független igazságügyi szakértő is megerősített.

