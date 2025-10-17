Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Budapest Orosz-ukrán konfliktus Donald Trump Orbán Viktor Vlagyimir Putyin

Le kéne tartóztatni Putyint, ha belép Magyarországra?

mfor.hu

Körbefutott a világon, hogy Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Ám beengedni az orosz államfőt még mindig komoly szabályszegés. Lattmann Tamás nemzetközi jogász is erre hívja fel a figyelmet.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, épp egy nappal a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett Fehér Házi találkozója előtt.

A hívás után Trump „nagyon produktívnak” nevezte a beszélgetést, és azt mondta, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten „magas szintű orosz tanácsadókkal” találkozik. Trump azt is elárulta, hogy újabb személyes találkozót tervez Putyinnal, amelyet Budapesten, Magyarországon tartanak, „hogy kiderüljön, véget tudunk-e vetni ennek a „dicstelen” háborúnak Oroszország és Ukrajna között”.

Dmitrij Szmirnov, a Kreml sajtóközleményének újságírója szerint Jurij Usakov, Putyin elnök külpolitikai tanácsadója azt mondta, hogy a telefonbeszélgetés közel 2,5 órán át tartott. Putyin állítólag azzal érvelt, hogy Oroszország stratégiai előnyben van Ukrajnában, ami arra készteti a „kijevi rezsimet”, hogy terrorizmushoz folyamodjon, és Moszkvától választ kényszerítsen ki. Putyin azt is megismételte, hogy az Egyesült Államok nagy hatótávolságú Tomahawk rakétáinak Ukrajnába szállítása nem változtatná meg a katonai helyzetet, viszont jelentős károkat okozna Moszkva és Washington kétoldalú kapcsolataiban. Állítólag Trump javasolta Budapestet a következő csúcstalálkozó helyszínéül.

Alaszkában nem történt semmi releváns a találkozón
Alaszkában nem történt semmi releváns a találkozón
Fotó: AFP

Ugyanakkor a Medúza arra figyelmeztet, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, akit azzal vádolnak, hogy gyermekek illegális deportálását rendelte el Ukrajna megszállt területeiről Moszkva 2022. február 24-i teljes körű invázióját követően.

A portál arra is emlékeztet, hogy a magyar hatóságok 2025. június 2-án hivatalosan értesítették az ENSZ főtitkárát, hogy Magyarország kilép a Római Statútumból, a Nemzetközi Büntetőbíróság alapító szerződéséből. Ám ezzel kapcsolatban van egy igen fontos tudnivaló.

A Római Statútum 127. cikke értelmében Magyarország kilépése csak az értesítést követő egy év elteltével – konkrétan 2026. június 2-án – lép jogi hatályba. Eddig az időpontig Magyarország teljes jogú tag marad, és továbbra is köteles betartani a Nemzetközi Büntetőbíróságra vonatkozó összes kötelezettséget, beleértve az elfogatóparancsokkal és a nyomozásokkal kapcsolatos együttműködést is.

Ugyanerről ír Lattmann Tamás  nemzetközi jogász is Facebook-oldalán: „Trump-Putyin Budapesten? Jó buli lesz, bár két hét múlva még mindig bőven a Nemzetközi Büntetőbíróság statútuma hatálya alatt áll Magyarország (ergo Putyint továbbra is el kéne fogni és felrakni egy Hágába tartó gépre – de hát az már igazán sebaj ebben a focialista ököljogállamban.”

Mint emlékezetes, Magyarország korábban, 2025 áprilisában már megsértette a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC) szembeni kötelezettségeit azzal, hogy megtagadta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök letartóztatását a háborús bűncselekmények és népirtás vádjával kiadott ICC-elfogatóparancs ellenére. Orbán Viktor akkor teljes katonai tiszteletadással fogadta az izraeli vezetőt Budapesten – emlékeztet a Medúza.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kesztyűt dobott Magyar Péter Orbán Viktornak – vajon felveszi a miniszterelnök?

Kesztyűt dobott Magyar Péter Orbán Viktornak – vajon felveszi a miniszterelnök?

Bevállalja Orbán Viktor?

Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról: 2-4 éven belül be lehet vezetni, dolgozunk rajta

Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról: 2-4 éven belül be lehet vezetni, dolgozunk rajta

Ezt a miniszterelnök a szokásos péntek reggeli közrádiós interjújában mondta, ahol kitért a Budapesten sorra kerülő Trump-Putyin találkozóra is.

Blokkolták a Sziget Fesztivál megújítását a fővárosi bizottságban

Blokkolták a Sziget Fesztivál megújítását a fővárosi bizottságban

A fesztivál külföldi szervezőinek kérését a területhasználati szerződés felbontására a Fidesz képviselői elutasították, a Tisza képviselői pedig tartózkodtak, így nem lehet új szerződést kötni.

A magyarok ebben lehagyják az uniós átlagot

A magyarok ebben lehagyják az uniós átlagot

Inkább a közösségi médiából tájékozódunk közéleti és politikai kérdésekben, és kevésbé a hagyományos médiából.

Villámkezű volt a bíróság a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány bejegyzésénél

51 perc alatt ment át a bíróságon az alapítvány bejegyzési kérelme.

Hihetetlen, de tisztábbak lehetnek a budapesti közterek

Hihetetlen, de tisztábbak lehetnek a budapesti közterek

Elindult a térgondoki szolgálat.

Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

Az ÁSZ-jelentés után sok lett az ajándék.

Publicus: a Tisza vezet 6 hónappal a választás előtt

Publicus: a Tisza vezet 6 hónappal a választás előtt

A bizonytalanok aránya 29 százalék.

Elébe vág Orbán Viktor Magyar Péternek október 23-án

Elébe vág Orbán Viktor Magyar Péternek október 23-án

A magyar miniszterelnök a Kossuth téren, a Tisza Párt elnöke várhatóan a Hősök terén szónokol majd október 23-án. A miniszterelnök fog előbb beszélni.

Magyar Péter szerint őt is lehallgatták Lázár János brüsszeli emberei

Magyar Péter szerint őt is lehallgatták Lázár János brüsszeli emberei

Várhelyi Olivér pedig nem mond igazat? Megszólalt a kémügy idején uniós diplomataként szolgáló Tisza-elnök.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168