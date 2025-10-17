Le kéne tartóztatni Putyint, ha belép Magyarországra?

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, épp egy nappal a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett Fehér Házi találkozója előtt.

A hívás után Trump „nagyon produktívnak” nevezte a beszélgetést, és azt mondta, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten „magas szintű orosz tanácsadókkal” találkozik. Trump azt is elárulta, hogy újabb személyes találkozót tervez Putyinnal, amelyet Budapesten, Magyarországon tartanak, „hogy kiderüljön, véget tudunk-e vetni ennek a „dicstelen” háborúnak Oroszország és Ukrajna között”.

Dmitrij Szmirnov, a Kreml sajtóközleményének újságírója szerint Jurij Usakov, Putyin elnök külpolitikai tanácsadója azt mondta, hogy a telefonbeszélgetés közel 2,5 órán át tartott. Putyin állítólag azzal érvelt, hogy Oroszország stratégiai előnyben van Ukrajnában, ami arra készteti a „kijevi rezsimet”, hogy terrorizmushoz folyamodjon, és Moszkvától választ kényszerítsen ki. Putyin azt is megismételte, hogy az Egyesült Államok nagy hatótávolságú Tomahawk rakétáinak Ukrajnába szállítása nem változtatná meg a katonai helyzetet, viszont jelentős károkat okozna Moszkva és Washington kétoldalú kapcsolataiban. Állítólag Trump javasolta Budapestet a következő csúcstalálkozó helyszínéül.

Alaszkában nem történt semmi releváns a találkozón

Fotó: AFP

Ugyanakkor a Medúza arra figyelmeztet, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, akit azzal vádolnak, hogy gyermekek illegális deportálását rendelte el Ukrajna megszállt területeiről Moszkva 2022. február 24-i teljes körű invázióját követően.

A portál arra is emlékeztet, hogy a magyar hatóságok 2025. június 2-án hivatalosan értesítették az ENSZ főtitkárát, hogy Magyarország kilép a Római Statútumból, a Nemzetközi Büntetőbíróság alapító szerződéséből. Ám ezzel kapcsolatban van egy igen fontos tudnivaló.

A Római Statútum 127. cikke értelmében Magyarország kilépése csak az értesítést követő egy év elteltével – konkrétan 2026. június 2-án – lép jogi hatályba. Eddig az időpontig Magyarország teljes jogú tag marad, és továbbra is köteles betartani a Nemzetközi Büntetőbíróságra vonatkozó összes kötelezettséget, beleértve az elfogatóparancsokkal és a nyomozásokkal kapcsolatos együttműködést is.

Ugyanerről ír Lattmann Tamás nemzetközi jogász is Facebook-oldalán: „Trump-Putyin Budapesten? Jó buli lesz, bár két hét múlva még mindig bőven a Nemzetközi Büntetőbíróság statútuma hatálya alatt áll Magyarország (ergo Putyint továbbra is el kéne fogni és felrakni egy Hágába tartó gépre – de hát az már igazán sebaj ebben a focialista ököljogállamban.”

Mint emlékezetes, Magyarország korábban, 2025 áprilisában már megsértette a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC) szembeni kötelezettségeit azzal, hogy megtagadta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök letartóztatását a háborús bűncselekmények és népirtás vádjával kiadott ICC-elfogatóparancs ellenére. Orbán Viktor akkor teljes katonai tiszteletadással fogadta az izraeli vezetőt Budapesten – emlékeztet a Medúza.