Lecsapott a NAV: ismert raliversenyzőket gyanúsítanak milliárdos adócsalással

A Blikk információi szerint komoly botrány van kibontakozóban az autósport világában, miután milliárdos adócsalással gyanúsít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több magyar raliversenyzőt. A portál úgy tudja, kedden tizenegy embert vettek őrizetbe, köztük többszörös bajnokokat és egy csapatfőnököt is, akik csütörtökön kerültek a bíróságra.

Csúnya ügy a rali világából

Fotó: DepositPhotos.com

A 24.hu cikke szerint egy autóversenyzéssel foglalkozó páros a futamok mellett reklámügynöki tevékenységgel foglalkozott, több tucat gazdasági társaság részére nyújtottak szolgáltatást. Az üzlettársaknak nagy összegű áfát kellett volna befizetniük, ám fiktív számlákkal jogosulatlanul csökkentették a befizetendő adót. Tényleges kereskedelmi tevékenységet nem végző cégektől szereztek számlákat reklámszolgáltatás teljesítéséről, illetve versenyautókhoz szükséges alkatrészek beszerzéséről, így csökkentették az adójukat „papíron”.

Hozzátették, a nyereséges bizniszből két másik autóversenyző is részesült. Egy bűnszervezet szolgáltatásait vették igénybe, ezért a piacon jóval kedvezőbb helyzetbe kerültek, mint más hasonló szolgáltatást nyújtó cégek. Az „alvállalkozó” cégeket strómanok nevére íratták, de azok felett ténylegesen a számlagyárat működtető bűnszervezet döntött.