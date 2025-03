Lecsapta a magas labdát Magyar Péter – azonnali intézkedést követel Orbán Viktortól

Megjött a miniszterelnök válasza a reggeli csúnya inflációs adatra: harminc élelmiszer esetében vezetnek be korlátozást.

Kapcsolódó cikk Bepipult Orbán Viktor – az áruházláncokra sújt le a haragja Megjött a miniszterelnök válasza a reggeli csúnya inflációs adatra: harminc élelmiszer esetében vezetnek be korlátozást.

Ebből az is kiderül, hogy Magyar Péter szerint az Orbán Viktor által délelőtt bejelentett intézkedést – azaz 30 „alapvető élelmiszer” haszonkulcsának hatósági maximalizálása 10 százalékon – a Tisza elnöke nem tartja elégségesnek.

A még a januárinál is magasabb, 5,6 százalékos februári éves fogyasztóiár-indexnél továbbra sem lehet magasabbat találni az Európai Unióban.

Kapcsolódó cikk Újabb magas labdát adott a kormány Magyar Péternek A még a januárinál is magasabb, 5,6 százalékos februári éves fogyasztóiár-indexnél továbbra sem lehet magasabbat találni az Európai Unióban.

"Elfogyott a türelem! Azonnali radikális áfacsökkentést az összes egészséges élelmiszernél, most!

"Elfogyott a türelem! Azonnali radikális áfacsökkentést az összes egészséges élelmiszernél, most! Orbán Viktor azonnal törölje el az élelmiszereknél a 4,5 százalékos különadót!"

„Elfogyott a türelem!” – írja a legújabb inflációs adatokról a Tisza elnöke, azt is elmondja, szerinte mit kéne tennie a kormánynak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!