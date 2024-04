Lefejezi Orbán Viktor a budapesti Fideszt?

A Szabad Európa több, egymástól független forrásra hivatkozva azt írja, hogy "teljes sorcserét" hajt végre a fővárosi Fideszben Orbán Viktor. A párt még nem tette közzé fővárosi listáját, azonban azon az első három helyet leszámítva nem kapnak befutó helyet ismert politikusok, köztük a párt regnáló kerületi polgármesterei sem.

A lap forrásai szerint a listát Szentkirályi Alexandra vezetheti, mögötte Sára Botond és Böröcz László, a párt VIII., illetve I. kerületi polgármesterjelöltjei kaptak helyet, őket viszont fiatal, kezdőnek számító politikusok követhetik. Az első húsz, befutónak számító helyen egyetlen jelenlegi fideszes kerületi polgármester sem kapott helyet, de a fővárosi politika olyan "nagy öregjei" is lemaradtak róla, mint például Wintermantel Zsolt. Ők így várhatóan nem is kerülnek majd be a fővárosi közgyűlésbe.

"A változásról eltérő interpretációkat hallottunk. Van, aki szerint 'ez a fővárosi Fidesz kinyírása', más azt mondta, 'Szentkirályi Alexandra vezetésével megújul a budapesti Fidesz'. Abban azonban mindenki egyetértett, hogy a változásnak két oka biztosan van: egyrészt Orbán Viktor vélhetően úgy ítélte meg, hogy a kerületi fideszes polgármesterek túl önállóak voltak, másrészt a kormányfő a párt budapesti sikertelenségét is megelégelhette"

- írja a lap az okokról, hozzátéve, hogy egy ilyen drasztikus lépés nem lenne idegen a miniszterelnöktől, aki a 2014-es választások előtt öt választókerületi elnököt váltott le, mivel úgy ítélte meg, nem megfelelően teljesít a Fidesz a szóban forgó területeken.