Legalább hat embert szeretne a parlamentbe juttatni a Kutyapárt

Évet értékelt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), amiről kedden közleményben számoltak be, és a választási terveikről is írtak. Nagy Dávid pártigazgató és listavezető azzal számol, hogy legalább hat embert juttatnak a parlamentbe. „Az utolsó 50 napban az a feladatunk, hogy egy új Magyarország víziójáról beszéljünk, meséljünk” – mondta a Telex cikke szerint. Úgy véli, a mandátumszerzésükből az egész ország profitálhat.

A pártigazgató korábban azt mondta, elsősorban a listás szavazatok fontosak a pártjának. „Az MKKP-nak listán van esélye mandátumot szerezni, egyéni képviselőjelöltjeik ebben aligha reménykedhetnek, ezért hálásak nekik már azért is, hogy így is elindulnak” – mondta Nagy Dávid korábban a HVG-nek.

Hétfőn egy hosszú posztban érvelt a párt amellett, hogy az erősödő ellenvélemények dacára miért vannak továbbra is az indulás mellett. Mindenképpen a bejutással számolnak, „amit a választási matekozásból ki lehetett hozni, azt kihoztuk” – írta Nagy Dávid. A 2014 óta pártként működő MKKP 12 éves fennállása során egy választáson sem érte el az 5 százalékos küszöböt, amely a parlamentbe jutáshoz szükséges.

Évértékelésében az MKKP áttekintette az elmúlt évben folytatott fontosabb tevékenységeit, például Kovács Gergely hegyvidéki polgármesteri tevékenységét, a Szőlő utcai videók köztéri levetítését, valamint a szociális programjaikat, az ételosztást, a melegedősátrak üzemeltetését. A pártigazgató szerint az MKKP-nak a cselekvés „nem kampányelem, hanem működés”, amivel a számukra fontos értékek mellett állnak ki. „Nem azt nézzük, hozza-e vagy viszi a szavazatot — hanem, hogy hasznos-e” – írta a Telex.