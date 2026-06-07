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Közélet A hét ábrája Üzemanyagok

Legyen vége a jó világnak a benzinkutakon? – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Olvasóink véleménye a védett ár sorsáról. 

Az egyik legfontosabb, magyar autósok százezreit érintő döntéssel néz szembe a Magyar-kormány: meddig tartsa fenn a korábbi kabinet által bevezetett védett hatósági üzemanyagárakat, vagy térjen vissza teljesen a piaci árazás?

Cikkünk írásakor a holtankoljak.hu szakági portál legfrissebb adatai szerint ismét 4 forinttal csökkent a benzin beszerzési ára, míg a gázolajé bruttó 3 forinttal emelkedett, így az átlagárak szombaton 643, illetve, 674 forint/literes áron mozogtak. Ez a benzin esetében nagyjából 50 forintos eltérés az 595 forint/literes védett ártól, míg a gázolajnál közel 60 forint a különbség.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő legfrissebb kiadásában is vizsgáltuk a piacon várhaton mozgásokat. A cikkből kiderült, az, hogy – nyilatkozatai alapján – Trump megegyezésre törekszik Iránnal, némi megnyugvást hozott az olaj piacán. Ugyanakkor továbbra is kicsi az esély a békemegállapodásra, ami miatt feszült maradhat a piac. Ennek ellenére várakozásunk szerint az üzemanyagok piaci ára stabil maradhat.

A cikkből kiderült, hogy a Brent ára a június 2-i csúcs után visszaesett, és hétvégére 94 dollár alá került a tőzsdei jegyzése. Ez heti szinten csak minimális változást jelent, ugyanakkor egy hónap alatt 13 százalékos az áresés. Fontos hangsúlyozni, hogy az ár még mindig jóval magasabb az egy évvel korábbinál, ráadásul a globális kínálat a Hormuzi-szoros körüli viták miatt továbbra sem tudja kielégíteni a keresletet, ezért az olajpiac továbbra is feszült és érzékeny a geopolitikai hírekre.

Egyes előrejelzések azzal fenyegetnek, hogy a stratégiai tartalékok kimerülésével globális szinten már a nyár folyamán komoly ellátási problémák adódhatnak. Ez ugyanakkor az árakban továbbra sem tükröződik. Ebben persze az is szerepet játszik, hogy az utóbbi hetekben a hírek szerint több hajó is keresztüljutott a Hormuzi-szoroson, így a háború okozta problémákat ezek a szállítmányok mérséklik.

A fentiek alapján az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a Brent az elmúlt két hétben látott 92-95 dollár körüli sávban maradhat. Ebben az esetben a hazai benzinnél néhány forintos árcsökkenés, míg a gázolajnál inkább semleges vagy enyhén emelkedő mozgás lehet a jövő héten. Az elemzés kiemelte, ha az olaj tovább gyengül és a forint sem romlik, akkor később érezhetőbb áresés is jöhet.

Akár el is lehetne törölni?

Hetente megjelenő elemzésünk konklúziója szerint, ha a benzin és a gázolaj piaci ára is 30-40 forinttal van a rögzített ár felett, ez lehetőséget ad arra, hogy eltöröljék a rögzített üzemanyagárakat.

A kérdés felmerült a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón is, újságírói kérdésre válaszolva elhangzott, hogy az üzemanyagárak kapcsán nem született döntés, az illetékes miniszter, Kapitány István figyeli a helyzetet, és amennyiben szükséges beavatkozik a tárca.

Legújabb szavazásunkban arról kérdeztük olvasóinkat, hogy mi legyen az intézkedés sorsa – ez a hét ábrája:

A válaszadók többsége, 57,5 százaléka valamilyen formában kivezetné a védett hatósági üzemanyagárat: 36,7 százalék fokozatos megszüntetést, míg 20,8 százalék azonnali kivezetést támogat. A megkérdezettek 27,4 százaléka megtartaná a rendszert, de módosítana rajta, míg mindössze 15 százalék hagyná változatlan formában érvényben a jelenlegi szabályozást.

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