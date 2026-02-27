Legyőzhető ellenfelet kapott a Ferencváros a legjobb 16 között az Európa Ligában

A sorsolást ma tartotta az UEFA a svájci Nyon városában. A másik ellenfél a szintén portugál Porto lehetett volna.

A Braga a portugál első osztályú bajnokságban tavaly a negyedik helyen végzett a Sporting, a Benfica és a Porto mögött, és nem tűnik legyőzhetetlen ellenfélnek. A mérközéseket márciusban játsszák majd, a Fradi itthon kezdi a párharcot.

A Ferencváros az Európa Liga alapszakaszában a 14. helyen végzett, így továbbjutott. Az ezt követő kieséses szakasz első fordulójában pedig a bolgár Ludogorec csapatát búcsúztatta 3:2-es összesítéssel, így került a legjobb 16 közé.

A Ferencváros játékosai ünneplik 2:0-s győzelmüket a Ferencvárosi TC - PFK Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzés után a Groupama Arénában 2026. február 26-án

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Ez az elmúlt bő 50 év legnagyobb ferencvárosi kupasikere. 1975-ben a klub egészen a KEK-döntőig menetelt, ahol a Dinamo Kijevtől szenvedett vereséget.

A Fradi-tábor vezetője egyébként tegnap, a Ludogorec legyőzése után úgy búcsúzott a stadionban a közönségtől, hogy „irány Portugália, majd Isztambul!” – a török metropoliszban rendezik majd ugyanis az Európa Liga döntőt.