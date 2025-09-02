Lehet szavazni, mi épüljön egymilliárd forintból

Szeptember 30-ig lehet szavazni arra, hogy a budapesti közösségi költségvetéshez beérkező javaslatok közül mi valósuljon meg az egymilliárd forintos keretből – hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában.

„Ti javasoltátok, ti megszavaztátok, mi pedig megcsináltuk” – fogalmazott Karácsony Gergely kiemelve, a közösségi költségvetésből „szuper dolgok” valósultak már meg Budapesten: új zebrák, felnőtt autista központ, hajléktalan embereknek szociális lakhatás, zárható biciklitárolók, integrált játszóterek.

A főpolgármester további példaként említette, hogy a Rákóczi úton a Szent Rókus-kápolnánál kis kertet alakítottak ki, és hozzátette: ez az egyike azon projekteknek, amelyektől Budapest jobb hely lett, és ami a közösségi költségvetés keretében valósult meg.

A közösségi költségvetés javaslataira az otlet.budapest.hu oldalon lehet szavazni.

(MTI)