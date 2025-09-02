Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Lehet szavazni, mi épüljön egymilliárd forintból

Budapest várja a javaslatokat.

Szeptember 30-ig lehet szavazni arra, hogy a budapesti közösségi költségvetéshez beérkező javaslatok közül mi valósuljon meg az egymilliárd forintos keretből – hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Ti javasoltátok, ti megszavaztátok, mi pedig megcsináltuk” – fogalmazott Karácsony Gergely kiemelve, a közösségi költségvetésből „szuper dolgok” valósultak már meg Budapesten: új zebrák, felnőtt autista központ, hajléktalan embereknek szociális lakhatás, zárható biciklitárolók, integrált játszóterek.

A főpolgármester további példaként említette, hogy a Rákóczi úton a Szent Rókus-kápolnánál kis kertet alakítottak ki, és hozzátette: ez az egyike azon projekteknek, amelyektől Budapest jobb hely lett, és ami a közösségi költségvetés keretében valósult meg.

A közösségi költségvetés javaslataira az otlet.budapest.hu oldalon lehet szavazni.

(MTI)

Akcióra készül a Tisza Párt.

Ház a nagyecsedi szegregátumban.

„Sok felnőtt csak a nevét tudja leírni” – a legnagyobb felzárkózó településen jártunk

A személyi igazolványukról másolják a nevüket, de szeretnének új életet kezdeni a nagyecsedi szegregátumban élők. A Felzárkózó Települések kormányprogram legnagyobb városában a szomszédok a jó fizetéssel motiválják egymást a munkára, pedig a megyében nettó 355 ezer forint az átlagkereset. A város majdnem minden közintézményét felújították, és Lázár János gondoskodik az autópályáról is. A program ugyanakkor jelenleg uniós forrásokból működik, mivel a Belügyminisztérium 2022-ben leállította a finanszírozását. Az Mfor riportja Bódi Guszti szülővárosából. 

Horn Gábor

Horn Gábor: „Másik nemzeti kormánya legyen Magyarországnak”

A tihanyi Tranzit fesztivál szombati vitáján Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke és Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója a 2026-os parlamenti választások tétjéről beszélgettek.

