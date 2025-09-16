Lehullt a lepel – ez lehet a Gyurcsány-Dobrev szakítás háttere

A kegyelmi botrányt követően, Magyar Péter első Partizán-interjúja után a DK-nál azt hitték, hogy a jelenség majd az ellenzéket erősíti, és még akkor is bizakodtak, amikor Magyar aktivizálta magát néhány héttel később, mert úgy vélték, a közösségépítés nem fog neki menni – írja a Direkt36 a Gyurcsány Ferenc májusi visszavonulásához vezető eseményeket feltáró új cikkében.

Eszerint a DK-ban akkor döbbentek rá, hogy Magyar veszélyt jelenthet rájuk, amikor március 15-én tömegek jelentek meg a rendezvényén. Attól kezdve rendeltek meg a Direk36 forrásai olyan kutatásokat is, amelyek már a Tisza támogatottságát is mérték. Emellett támadni kezdték Magyart, ami azonban az elnökséget megosztotta. Volt, aki úgy érezte belülről, hogy „Magyar Péter nagyobb ellenség lett a DK számára, mint a Fidesz”.

A 2024-es EP-választáson való bukás miatt Gyurcsány Ferenc Dobrev Klárát, az EP-lista vezetőjét és a párt kampányát irányító Molnár Csabát tartotta felelősnek, akik a következő hónapokban háttérbe is húzódtak. Ezt követően Gyurcsány be akarta bizonyítani, hogy egyedül jobban tud irányítani mindent, ezért átfogóbb, stratégiai kérdések mellett a 2024-es választás után a DK napi működésében is aktív szerepet kezdett el játszani.

A Direkt36 értesülései szerint március 26-án jött a fordulat, a DK politikusai ugyanis nem engedelmeskedtek Gyurcsánynak, amihez ő nem igazán volt hozzászokva. A DK elnöke ugyanis azt szerette volna elérni, hogy a Fővárosi Közgyűlés három DK-s tagja megszavazza Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester javaslatait a Pride melletti kiállásról. A közgyűlés három DK-s tagja – Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester, Déri Tibor újpesti alpolgármester és Keszthelyi Dorottya – azonban Karácsony Gergely mellé állt, aki ellenezte a javaslatot, mert szerinte a rendkívül megosztott közgyűlésen nem kapnának többséget, egy ilyen kudarc pedig csak kárt okozna a magyar LMBTQ-közösségnek.

A DK 2011-es megalakulása után a Direkt36 szerint Gyurcsánynak viszonya lett a párt egyik munkatársával, s még az is előfordult, hogy vidéki eseményeken közös szobában szálltak meg, a csapatépítésekről pedig kettesben távoztak.ű

Már 2011-ben válságba kerülhetett Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára házassága

Fotó: MTI

Ennek ellenére Gyurcsány és Dobrev sokáig jól működtek együtt, annak ellenére, hogy a különböző politikai kérdésekben nem mindig értettek egyet. Ami a 2021-es ellenzéki előválasztás idején is csúcsosodott ki, abban, hogyan kezeljék Dobrev miniszterelnök-jelölti kihívóját, Márki-Zay Pétert. A DK egyik fővárosi politikusa szerint Gyurcsány „sokkal jobban ütötte-vágta” volna Márki-Zayt, Dobrev azonban ellenezte ezt Gyurcsány később Dobrev vereségét részben azzal magyarázta, hogy nem voltak elég kemények.

A házasságuk megromlásához a Direk36 szerint politikai és magánéleti okok együttesen játszottak közre. A házaspárral közeli kapcsolatban álló egyik ellenzéki politikus szerint Gyurcsány egy idő után már nem is feleségként, hanem politikustársként hivatkozott a szinte életvitelszerűen Brüsszelben élő Dobrevre.

A DK vezetősége tavasz közepén jutott arra, hogy Dobrev Klára maradt az egyetlen nyerő lapjuk, és csak úgy van esélyük parlamentbe jutni a jövő évi választáson, ha mindent köré építenek. Így Gyurcsány lehetőségei beszűkültek, felajánlotta, hogy lemond. A május 8-i ülés forgatókönyvét jól előkészítették, és, bár eredetileg Gyurcsány tette volna meg a bejelentését, elérzékenyült, és Molnár Csaba közölte a hírt az ott lévőkkel.