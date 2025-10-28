Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

6p

Lehullt a lepel: elképesztő pénzek mentek el a magyar EU-elnökségre

Kormos Olga
Kormos Olga

Miközben az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma tavaly egyetlen konkrét uniós projektet sem bonyolított le, addig az uniós soros elnökségre rengeteg pénz ment el a 2024. évi zárszámadás szerint. Például új külképviseletet kellett bérelni Brüsszelben. De az uniós bírságokra is extra pénzt kellett fordítani közpénzből. 

Magyarország egyik legfiatalabb intézménye, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma (EUM) 2023. augusztus 1-jén jött létre – miután kivált az Igazságügyi Minisztériumból. Az élére kinevezett Bóka János – aki májustól már az antiszemitizmus elleni küzdelem miniszterelnöki megbízottja is – felel a sok kritikát kapó magyarországi EU-s ügyek koordinációjáért, valamint az EU-val kapcsolatos magyar álláspont kialakításáért és külképviseletéért. Nem véletlen, hogy a tárca 2024. január 1-től új feladatot kapott: a hazai és az európai uniós források tekintetében versenyszempontból kell az állami támogatásokat vizsgálnia. Emellett tavaly egy különleges feladatot is ellátott a minisztérium: az Európai Unió Tanácsa 2024 második félévi magyar elnökségének előkészítését és lebonyolítását is levezényelték.

De ahogy a 2024. évi zárszámadás is rögzíti, az EUM – nevével ellentétben – tavaly konkrét európai uniós projektet egész egyszerűen nem bonyolított le.

Mielőtt a minisztérium jócskán megugrott költségeit megvizsgálná a dokumentum, némileg kitér a múltra is: mint írják, az Európai Parlament Magyarország ellen 2018-ban eljárást indított – az EU alapértékei megsértésének gyanújával –, és hazánk azóta „vesz részt konstruktívan az uniós források megszerzésében és az ezzel kapcsolatos eljárások menedzselésében”. A tavalyi évet vizsgáló elemzés megemlíti azt is, hogy az Európai Bizottság 2022. április 27-én döntött a Magyarországot érintő kondicionalitási eljárás megindításáról, és nem fogadta el a hiánypótló lépéseket, így a kormány az Európai Unió Bírósága előtt megtámadta a Bizottság határozatát, s kérte annak semmissé nyilvánítását – írják.

Fotó: Depositphotos

Az ezt követő egyeztetéseknek köszönhetően végül az Európai Bizottság 2023. december 13-án Magyarország számára pozitív határozatot fogadott el, amivel 10,2 milliárd euró kohéziós forrást szabadított fel (az uniós források nagyobb része ugyanakkor továbbra is blokkolva van – erről laptársunk, a Privátbankár írt részletesen). Azt is megemlítik, hogy az Európai Parlament 2024. március 25-én keresetet nyújtott be az Európa Unió Bíróságához, amiben a 2023. december 13-i bizottsági határozat megsemmisítését kérte – és ahol Magyarország a Bizottság oldalán avatkozott be a perbe.

A zárszámadás kiemeli az elnökséggel járó napi feladatok mellett az Európai Tanács és az Európai Politikai Közösség budapesti ülését, illetve a 39 formális és 14 informális tanácsülés előkészítését és elnöklését is.

Ám a visszatekintés egy szót sem ejt a 2024-ben Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásokról, vagy arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „békemissziójának” kínai és moszkvai útja után még olyan hír is felreppent, hogy akár el is vehetik a soros elnökséget Magyarországtól.

Nem így lett, de rendhagyó módon az Európai Bizottságtól nem jött uniós biztos hazánkba az elnökségünk alatt, és csak vezető köztisztviselői szinten képviseltette magát a Tanács az informális üléseken. Mindeközben – a soros EU-elnökség kezdete előtt nem sokkal – 63 európai parlamenti képviselő kérte (eredménytelenül) Magyarország uniós szavazati jogának felfüggesztését a Bizottságtól.

A durva költségnövekedés oka: EU soros elnökség

2024-ben az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának legfontosabb feladata tehát a 2024. második félévi EU-elnökségre való felkészülés és annak lebonyolítása volt – ami az extra költségvetésben is látványosan megmutatkozott. 

Az EUM kiadásai ugyanis 9,5 milliárd forintról 20,9 milliárd forintra, azaz több, mint duplájára nőttek ebben az évben.

Innen két irányba futottak a kiadások: egyfelől a minisztérium igazgatására, ahol 2023-ban még csak 915 millió, míg 2024-ben már 7,3 milliárd forint ment el. Másfelől az Európai Unió melletti Állandó Képviseletnek ment a pénz, amire a korábbi 8,6 milliárd helyett 2024-ben 13,7 milliárdot költöttek el.

A minisztériumi és az Állandó Képviseleti dolgozók létszámát az elnökség miatt 175 főről 434 főre duzzasztották fel 2024-ben.

Ebből az elnökségi rendezvények lebonyolításához 95 dolgozót küldtek ki Belgiumba, így 128-ról 223-ra nőtt a kinti létszám. (A soros elnökség után 2024. december 31-én a zárólétszám 243 fő maradt). Egyébként már 2023. szeptember 1-jén megkezdődtek a kiválasztott dolgozók tartós külszolgálati kiutazásai.

Így nőtt meg a 2023-as 6 milliárd forintos személyi juttatás költsége 13,6 milliárdra tavaly. Ebből a külképviseleti dolgozók 2023-ban még 5,3 milliárd forintot kaptak, 2024-ben azonban már 9,1 milliárd forintot.

Sőt, 2024-ben a kihelyezett kormánytisztviselők részére 620 millió forint devizaárfolyam-kompenzációt is kifizettek – áll a zárszámadásban.

Dologi kiadásokra 2023-ban még 2,1 milliárd, 2024-ben már 3,8 milliárd ment el. Ebből a minisztériumnál költöttek kevesebbet, bár a szorzó itt volt nagyobb: a korábbi 104,3 millió helyett tavaly 810,4 milliót, a külképviseletnél 2 milliárd helyett 3 milliárd ment el. Ez utóbbiból egyébként a kiküldetésekre, reklámra és propagandakiadásokra összesen 117,9 millió forintot fizetettek ki a belgiumi szállás- és utazási költségek miatt. (A zárszámadás szerint ezek az utazások az elnökség miatt a korábbi éves kiküldetések háromszorosa volt). De új ingatlant is kellett a külképviseletnek bérelni, mivel már nem fértek el a munkatársak. Az újonnan kihelyezett dolgozók munkavégzéséhez szükséges informatikai eszközöket (laptopok, dokkolók, mobiltelefonok) és asztalokat már 2023-ban elkezdték megvásárolni, ahogy számtalan albérleti szerződést is megkötöttek – nem kevés pénzért.

A dologi kiadások egyik legfontosabb tétele az elvonások összege. Bár a zárszámadás ezt nem részletezi, ez a napi bírságok címén befizetett pénzek nagyságát jelöli. Ennek viszont semmi köze az EU-s soros elnökséghez, viszont összege szintén brutálisan megnőtt.

Ugyanis a korábbi közel 288 millió forint helyett tavaly már 1,7 milliárd forintot fizetetett ki a magyar állam, így az adózó magyar állampolgárok az EU-nak ezen a jogcímen.

A minisztériumnak 2023-ban még nem volt ilyen jellegű kötelezettsége, 2024-ben azonban már 1,1 milliárd forintot kellett átutalnia. Az Állandó Képviseletnél szintén megugrott a Magyarországot érintő bírságok össze, a korábbi 287,7 millióról 592 millióra.

Az elkövető megtérítette a kárt. 

Megtartják a Fidesz kongresszusát.

Civil szervezetek szolidaritási tüntetést rendeznek.

Érdekes felmérést tették közzé.

Meghosszabbítják a Nemzet Hangja határidejét.

A Demokratikus Koalíció korábbi elnöke idén májusban vonult vissza a politikától.

A DK bemutatta nyugdíjprogramját és nyugdíjkalkulátort indított.

Folytatódik a számháború.

Jegyzet arról, hogy nőnek a vagyoni különbségek a szegények és a gazdagok között. Az inflációt már most is nehéz megfékezni, az osztogatásban pedig egymásra licitálnak a politikai erők. Félő, hogy a szegények isszák meg ennek is a levét. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

