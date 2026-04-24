Lehullt a lepel: ezért zsarolta meg az MNB volt alelnöke az Erste vezérét

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2007-2013 közötti elnöke, Simor András az ATV szerda esti Egyenes beszéd című műsorában elmondta, azért mondott le 2024 januárjában a bécsi Erste Group felügyelőbizottságában (fb) betöltött tagságáról, mert az MNB akkori alelnöke, Kandrács Csaba kvázi megzsarolta a magyar Erste vezérigazgatóját, Jelasity Radovánt, hogy ha nem bírja rá Simort az önkéntes távozásra, akkor a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni az Erste Bank Hungaryvel szemben.

Egy nappal később kiderült, mi volt a „bűne” Simornak. A hvg.hu megszerezte a volt jegybankelnök 2024. március 13-án, az ő tiszteletére az Erste Group által rendezett vacsorán elmondott búcsúbeszédét. Ebben Simor azt közölte, hogy azért kényszerítette ki a távozását az MNB, mert írt egy kritikus cikket a jegybank teljesítményéről. Ez a bizonyos cikk 2023 novemberében jelent meg a 24.hu-n, amiben a volt jegybankelnök az MNB intézkedéseit kritizálta, azt állítva, hogy ha az MNB tette volna a dolgát, akkor elkerülhető lett volna a forint összeomlása és az infláció elszabadulása.

A Telex megkeresésére Kandrács kitérő választ adott, az MNB sajtóosztálya viszont azt közölte a lappal, hogy a nyilvánosságban megjelent új információk miatt Varga Mihály mostani jegybankelnök vizsgálatot rendelt el a kérdéses időszakra.

Bár Matolcsy György egy közleményben reagált Simornak az ATV műsorában az MNB-alapítványokkal kapcsolatban megfogalmazott kritikáira, az ominózus esetet, vagyis az Erste Groupban lévő fb-tagságának megszüntetésére vonatkozó kényszerítést egy szóval sem említette.