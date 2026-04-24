Közélet Erste Bank Magyar Nemzeti Bank (MNB) Kandrács Csaba Matolcsy György Simor András

Lehullt a lepel: ezért zsarolta meg az MNB volt alelnöke az Erste vezérét

Miközben kiderült, miért kényszerítette az MNB Simor Andrást, hogy lemondjon az Erste felügyelőbizottsági tagságáról, Matolcsy György reagált az elnöki tevékenységét ért kritikákra.

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2007-2013 közötti elnöke, Simor András az ATV szerda esti Egyenes beszéd című műsorában elmondta, azért mondott le 2024 januárjában a bécsi Erste Group felügyelőbizottságában (fb) betöltött tagságáról, mert az MNB akkori alelnöke, Kandrács Csaba kvázi megzsarolta a magyar Erste vezérigazgatóját, Jelasity Radovánt, hogy ha nem bírja rá Simort az önkéntes távozásra, akkor a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni az Erste Bank Hungaryvel szemben.

Egy nappal később kiderült, mi volt a „bűne” Simornak. A hvg.hu megszerezte a volt jegybankelnök 2024. március 13-án, az ő tiszteletére az Erste Group által rendezett vacsorán elmondott búcsúbeszédét. Ebben Simor azt közölte, hogy azért kényszerítette ki a távozását az MNB, mert írt egy kritikus cikket a jegybank teljesítményéről. Ez a bizonyos cikk 2023 novemberében jelent meg a 24.hu-n, amiben a volt jegybankelnök az MNB intézkedéseit kritizálta, azt állítva, hogy ha az MNB tette volna a dolgát, akkor elkerülhető lett volna a forint összeomlása és az infláció elszabadulása.

A Telex megkeresésére Kandrács kitérő választ adott, az MNB sajtóosztálya viszont azt közölte a lappal, hogy a nyilvánosságban megjelent új információk miatt Varga Mihály mostani jegybankelnök vizsgálatot rendelt el a kérdéses időszakra.

Bár Matolcsy György egy közleményben reagált Simornak az ATV műsorában az MNB-alapítványokkal kapcsolatban megfogalmazott kritikáira, az ominózus esetet, vagyis az Erste Groupban lévő fb-tagságának megszüntetésére vonatkozó kényszerítést egy szóval sem említette.

Magyar Hang: az Alkotmánybíróság ülésén szólították fel lemondásra Polt Pétert

Magyar Hang: az Alkotmánybíróság ülésén szólították fel lemondásra Polt Pétert

