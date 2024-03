Lehullt a lepel: ő áll majd Szentkirályi Alexandra helyett Gulyás Gergely oldalán

Hosszas hallgatás után csütörtökön a Fidesz megnevezte, hogy Szentkirályi Alexandrát indítja a főpolgármesteri posztért többek között a regnáló Karácsony Gergely ellenében a június 9-ére kiírt önkormányzati választásokon.

Most már azt is tudjuk, ki lesz az utódja: Kovács Zoltán - írja az atv.hu. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár eddig csak Orbán Viktor évi egyszeri nemzetközi sajtótájékoztatóit vezényelte, most már a Kormányinfót is fogja, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely oldalán.