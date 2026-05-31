Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt

- közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán. Az említett miniszter Görög Márta, az új Tisza-kormány új igazságügyi minisztere.

A kontroll.hu cikke szerint vasárnap jár le az a határidő, amelyet Magyar Péter miniszterelnök szabott több közjogi méltóság és állami intézményvezető számára lemondásuk benyújtására. Az érintettek azonban már előre jelezték: nem kívánnak távozni tisztségükből, mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint töltik ki. A legnagyobb figyelem Sulyok Tamás köztársasági elnökre irányul, akit Magyar Péter többször is felszólított a lemondásra.

A köztársasági elnök hivatalának tájékoztatása szerint Sulyok Tamás továbbra is az esküjében vállalt kötelezettségeknek megfelelően, az Alaptörvény keretei között látja el feladatait. Az államfő emellett jelezte, hogy a kialakult politikai viták kapcsán a Velencei Bizottság szakértői véleményét is kikérte.

A Tisza Párt kétharmados többsége elegendő arra, hogy az Alaptörvény módosításával távolítsák el a Fidesz által kinevezetteket. Erről Magyar Péter is beszélt a sajtó kérdésére, mégha a pontos alkotmányjogi megoldásra nem is tért ki. Magyar Péter először április 12-i győzelmi beszédében szólította fel lemondásra Sulyok Tamás köztársasági elnököt, valamint azokat, akiket ő az Orbán-rendszer tartóoszlopainak nevez, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, az Állami Számvevőszék elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, a Médiahatóság elnökét és az Országos Bírósági Hivatal elnökét.