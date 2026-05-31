Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Az igazságügyi miniszter is elkíséri a miniszterelnököt. 

Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt

- közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán. Az említett miniszter Görög Márta, az új Tisza-kormány új igazságügyi minisztere.

A kontroll.hu cikke szerint vasárnap jár le az a határidő, amelyet Magyar Péter miniszterelnök szabott több közjogi méltóság és állami intézményvezető számára lemondásuk benyújtására. Az érintettek azonban már előre jelezték: nem kívánnak távozni tisztségükből, mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint töltik ki. A legnagyobb figyelem Sulyok Tamás köztársasági elnökre irányul, akit Magyar Péter többször is felszólított a lemondásra.

A köztársasági elnök hivatalának tájékoztatása szerint Sulyok Tamás továbbra is az esküjében vállalt kötelezettségeknek megfelelően, az Alaptörvény keretei között látja el feladatait. Az államfő emellett jelezte, hogy a kialakult politikai viták kapcsán a Velencei Bizottság szakértői véleményét is kikérte.

A Tisza Párt kétharmados többsége elegendő arra, hogy az Alaptörvény módosításával távolítsák el a Fidesz által kinevezetteket. Erről Magyar Péter is beszélt a sajtó kérdésére, mégha a pontos alkotmányjogi megoldásra nem is tért ki. Magyar Péter először április 12-i győzelmi beszédében szólította fel lemondásra Sulyok Tamás köztársasági elnököt, valamint azokat, akiket ő az Orbán-rendszer tartóoszlopainak nevez, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, az Állami Számvevőszék elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, a Médiahatóság elnökét és az Országos Bírósági Hivatal elnökét.

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését

Ráharaptak Magyar Péterék tervére olvasóink – A hét ábrája

Jelentős a miniszterelnökiciklus-limit támogatottsága.

Hiába tett szert a legnagyobb bevételre a Fidesz és a Tisza melletti pártok közül, a Demokratikus Koalíció lett a választások legnagyobb vesztese.

Még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege – posztolta ki szombat reggel a Facebook-oldalára a kormányfő.

A friss kormányrendelet szerint a Windisch László által elnökölt Állami Számvevőszék munkaköreit veszik górcső alá.

A volt kormányfő azt kérdezte utódjától, mi volt az ára annak, hogy az Európai Unió hozzáférhetővé tett a jogállamisági aggályok miatt zárolt összegből 16,4 milliárd eurót.

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Matolcsy György távozása és a volt pénzügyminiszter érkezése, azaz tavaly március óta először fordult elő, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai nem egyhangúan szavaztak a jegybanki alapkamatról. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Alapítványként folytatják tovább.  

Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva), amelyek nem egyetemfenntartók – jelentette be a miniszterelnök pénteken Brüsszelben sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

A Sándor-palota egy hosszú közleményben fejtegeti azt, hogy Sulyok Tamás továbbra is együtt működik a kormánnyal, de továbbra sem mond le.

