Lejtmenetben az Orbán-interjúk nézettsége

Igen fontosak a nézettségi adatok fontosak a Fidesz számára, ezért a Telex tételesen megnézte, hogy alakult ezeknek az interjúknak a látogatottsága. Összesen 14 ilyen videó adatait nézték végig a Youtube-on, ezek mind csak itt látható, nagyobb lélegzetű beszélgetések – vagyis kihagyták a mezőnyből a pár perces bejelentkezéseket, 2-3 kérdéses miniinterjúkat, az alapvetően Facebookra szánt anyagokat, a Kossuth rádió pénteki, interjú formátumú monológjait, de azokat a köztévés vagy TV2-s interjúkat is, amelyek a tévén is lementek, de a netre is feltették őket.

Jól látszik, hogy Orbán a leghazaibb hazai pályát kedveli, és a Mandinerhez, illetve a Patriótához megy a legszívesebben beszélgetni (3-3 nagyinterjú).

A lap arra jutott, hogy a tavalyi Orbán-interjúk számai azt mutatják, hogy a hirdetéses korszakban csak úgy repkedtek a 4-5-600 ezres nézettségek, a reklámmentes szép új világban az ATV-s adás hasított, az összes többi viszont 200 ezer alatt maradt.

December volt a mélypont

Fotó: Youtube

Orbán az Öt-nek adott, médiatörténeti eseményként beharangozott, félmilliós nézettségű interjúval kezdte a nagy turnéját áprilisban, aztán jött júliusban négy interjú másfél hét alatt (460 ezres átlag), az augusztus-októberi időszakban újabb négy (330 ezres átlag).

Ezután következett a milliós (sőt, azóta már az 1,2 millió közelében járó) ATV-s, végül a karácsony előtti újabb turné. Ez négy nap alatt három interjút jelentett, éppen csak 100 ezer fölötti átlaggal, és azon belül is meredeken zuhanó tendenciával: 188, 79, és 55 ezer.

A lap szerint a fideszes stábban aligha lehetnek boldogok a számok alakulásától: ugyanazon a Mandineren és Patriótán, ahol nyáron még 600 ezres nézettségeket hozott egy-egy miniszterelnöki interjú, produkáltak ezek decemberben már 100 ezer alattiakat.

Megnézték a lájkok és diszlájkok arányát is, mindenesetre a nagy decemberi nézettség-visszaesésnek két okát látják:

Az emberek kicsit ráuntak a hosszú, alákérdezős Orbán-interjúkra, amikben jellemzően nem is mond sok újat vagy meglepőt, csak a szokásos propaganda-paneleket ismételgeti. Valójában nincs is visszaesés, a tavaszi számok voltak a valósnál magasabbak, a hirdetések miatt. Ezt a teóriát erősíti, hogy tavasszal is volt kiugróan alacsony nézettségű interjú, épp a Patriótán, ahol egy hónap múlva a következő már a négyszeresét hozta – elképzelhető, hogy erre annyi a magyarázat, hogy az egyiknél volt hirdetés, a másiknál nem.